۷۰۰ پرونده عفو در استان البرز بررسی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن مددی از اتمام بررسی پروندههای عفو در کمیسیون مربوطه خبر داد و گفت: در روزهای اخیر حدود ۷۰۰ فقره از پروندههای عفو در کمیسیون عفو استان البرز بررسی شده و تلاش خواهیم کرد تا پروندههایی که قابلیت عفو دارند به کمیسیون عفو ارسال شوند.
وی همچنین از استقرار دادیار ناظر زندان با همکاری دادستان فردیس در زندان فردیس و دادیار ناظر زندان در شهر کرج خبر داد و گفت: همه دادستانها و قضات اجرای احکام و سرپرستان نواحی دادستانهای شهر کرج را مکلف کردیم که تیمی از همکاران قضائی را به صورت ماهیانه به زندانها اعزام و گزارش بازدید ماهیانه آنها ارسال شود.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان البرز همچنین از دریافت درخواستها از زندانیان و ارسال آنها به اجرای احکام خبر داد و گفت: امیدواریم اقدامات لازم برای اجرای آنها رصد شود.
مددی در مورد رأی باز نیز گفت: از قدیم دستورالعملی در این مورد توسط مسئولان وقت تنظیم شده ولی مستند قانونی ندارد؛ لذا منتظر آئین نامه سازمان زندانها هستیم که قرار است تصویب شود.
وی در خصوص دستورالعمل ساماندهی جرایم کیفری نیز گفت: دستورات اکیدی صادر شده و درخواستهای آزادی مشروط، تعلیق، موارد مربوط به عفو در اسرع وقت توسط قضات اجرای احکام به دادگاه و شعبات دادرسی که توسط رئیس کل مشخص شده ارسال خواهد شد.
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