کشف و شناسایی ۴ دستگاه استخراج رمزارز غیرمجاز در جزیره قشم

به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل سالفی با اشاره به اینکه دستگاه‌های استخراج بدون مجوز ارز دیجیتال یکی از مهمترین عوامل افزایش مصرف برق هستند، اظهار کرد: تلاش برای شناسایی و کشف دستگاه‌های ماینر غیرقانونی در شهرستان به طور جدی ادامه دارد.



وی افزود: این متخلفان با توجه به شرایط ویژه صنعت برق موجب تضییع حقوق مشترکان و شهروندان و افزایش میزان خاموشی‌ها می‌شوند.



سالفی بیان کرد: رمز ارزها به دلیل مصرف بیش از حد برق، سبب ناپایداری ووارد شدن خسارت جدی به شبکه‌های برق خواهد شد.



مدیر برق قشم، برگزاری چندین مورد اقدام فراگیر با هدف ردیابی و کشف ماینرهای غیرمجاز، تشکیل گروه‌های ویژه جهت بررسی میدانی و شناسایی محل‌های نصب ماینر، هماهنگی با مراجع قضائی و اخذ مجوز جهت ورود به مراکز استقرار ماینر، تقویت اکیپ برق‌های غیر مجاز و آموزش و ایجاد حساسیت در همکاران بهره‌برداری و مأموران قرائت امورهای اجرایی جهت شناسایی و مستندسازی مراکز استقرار ماینر را از اقدامات مدیریت برق قشم در زمینه‌ی شناسایی و برخورد با مراکز ماینر ها اعلام کرد.



سالفی همچنین عنوان کرد: مسأله رمزارزها را باید فراتر از افزوده شدن یک مصرف کننده به دیگر مصرف کنندگان برق لحاظ کرد و باید آن را بعنوان مسأله ای که می‌تواند به تهدیدی فزاینده برای ثبات صنعت برق، و ثبات اجتماعی و سیاسی تبدیل شود در نظر گرفت.



وی افزود: افرادی که مراکز غیرمجاز رمز ارز را معرفی کنند، جایزه نقدی دریافت خواهند کرد ضمن اینکه این کار از طریق نرم افزار برق من و سامانه ۱۲۱ امکان پذیر است و البته نام این افراد محرمانه خواهد ماند.