به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل سالفی از جمعآوری ۹ دستگاه استخراج غیرمجاز رمز ارز در شهرستان قشم خبر داد و اظهار کرد: در راستای صیانت از شبکه توزیع برق و مقابله با مصرفهای غیرمجاز شناسایی و جمعآوری دستگاههای استخراج غیرمجاز رمز ارز به صورت مستمر در دستور کار قرار دارد.
وی با اشاره به مصرف بالای برق توسط دستگاههای استخراج رمز ارز، افزود: فعالیت این دستگاهها فشار قابل توجهی بر شبکه برق وارد کرده و استفاده غیرمجاز از برق برای استخراج رمز ارز، علاوه بر تضییع حقوق عمومی، موجب افزایش بار شبکه و بروز اختلال در تأمین برق مشترکان میشود.
مدیر برق شهرستان قشم با تأکید بر اینکه با متخلفان برابر ضوابط و مقررات قانونی برخورد خواهد شد، تصریح کرد: هرگونه استفاده غیرمجاز از برق برای استخراج رمز ارز پیگرد قانونی دارد و با متخلفان بدون اغماض برخورد میشود.
سالفی از شهروندان خواست در صورت مشاهده فعالیتهای مشکوک در زمینه استخراج غیرمجاز رمز ارز موضوع را از طریق سامانه پیامکی ۳۰۰۰۶۱۲۱ به شرکت توزیع نیروی برق اطلاع دهند.
وی خاطرنشان کرد: برای گزارشهای مؤثر مردمی که منجر به شناسایی و کشف دستگاههای استخراج غیرمجاز رمز ارز شود، مطابق ضوابط پاداش در نظر گرفته شده است.
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