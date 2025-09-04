  1. استانها
  2. کرمان
۱۳ شهریور ۱۴۰۴، ۱۱:۱۶

سقف تسهیلات ساخت مسکن روستایی در بم به ۴۰۰ میلیون تومان افزایش یافت

بم – مدیر بنیاد مسکن شهرستان بم از افزایش سقف تسهیلات ساخت مسکن روستایی به ۴۰۰ میلیون تومان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدصادق پاکزاد، صبح پنجشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: این اقدام در راستای حمایت از نوسازی و ساخت مسکن در مناطق روستایی و شهرهای با جمعیت زیر ۲۵ هزار نفر صورت گرفته است.

وی افزود: متقاضیان واجد شرایط می‌توانند برای دریافت این تسهیلات به بنیاد مسکن شهرستان بم مراجعه کرده و پس از طی مراحل قانونی، نسبت به انعقاد قرارداد با بانک‌های عامل اقدام کنند.

پاکزاد، سهمیه امسال بنیاد مسکن در پرداخت تسهیلات نوسازی مسکن شهرستان بم را ۳۰۰ فقره اعلام کرد و گفت: این تسهیلات شهرهای بروات و دهبکری (با جمعیت زیر ۲۵ هزار نفر) و همچنین روستاهای بخش‌های مرکزی، دهبکری و بروات را شامل می‌شود.

مدیر بنیاد مسکن بم با اشاره به افزایش سقف وام تصریح کرد: این تسهیلات که سال گذشته ۳۵۰ میلیون تومان بوده، امسال به ۴۰۰ میلیون تومان افزایش یافته و تاکنون ۱۵۰ فقره از آن در روزهای گذشته به بانک‌ها معرفی و جذب شده است.

پاکزاد، از همکاری شعب منتخب بانک‌های شهرستان در پرداخت این تسهیلات با بنیاد مسکن قدردانی کرد.

