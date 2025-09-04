سقف تسهیلات ساخت مسکن روستایی در بم به ۴۰۰ میلیون تومان افزایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، محمدصادق پاکزاد، صبح پنجشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: این اقدام در راستای حمایت از نوسازی و ساخت مسکن در مناطق روستایی و شهرهای با جمعیت زیر ۲۵ هزار نفر صورت گرفته است.
وی افزود: متقاضیان واجد شرایط میتوانند برای دریافت این تسهیلات به بنیاد مسکن شهرستان بم مراجعه کرده و پس از طی مراحل قانونی، نسبت به انعقاد قرارداد با بانکهای عامل اقدام کنند.
پاکزاد، سهمیه امسال بنیاد مسکن در پرداخت تسهیلات نوسازی مسکن شهرستان بم را ۳۰۰ فقره اعلام کرد و گفت: این تسهیلات شهرهای بروات و دهبکری (با جمعیت زیر ۲۵ هزار نفر) و همچنین روستاهای بخشهای مرکزی، دهبکری و بروات را شامل میشود.
مدیر بنیاد مسکن بم با اشاره به افزایش سقف وام تصریح کرد: این تسهیلات که سال گذشته ۳۵۰ میلیون تومان بوده، امسال به ۴۰۰ میلیون تومان افزایش یافته و تاکنون ۱۵۰ فقره از آن در روزهای گذشته به بانکها معرفی و جذب شده است.
پاکزاد، از همکاری شعب منتخب بانکهای شهرستان در پرداخت این تسهیلات با بنیاد مسکن قدردانی کرد.
