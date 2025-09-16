سرمایه گذاری ۲۰ هزار میلیاردی شهرداری کرمان برای ساخت ۴۶۱ واحد مسکونی

به گزارش خبرنگار مهر، طی مراسمی که ظهر سه‌شنبه با حضور استاندار و شهردار کرمان در مرکز خدمات سرمایه‌گذاری این استان برگزار شد، قرارداد پروژه‌های سرمایه‌گذاری شهرداری کرمان برای احداث ۴۶۱ واحد مسکونی به امضا رسید.

احداث این واحدهای مسکونی در قالب چهار قرارداد برای چهار بلوک ۶۴، ۲۲۰، ۱۴۰ و ۳۷ واحدی با مجموع سرمایه‌گذاری بیش از ۲ هزار میلیارد تومان مشارکت شهرداری کرمان و بخش خصوصی انجام خواهد شد.

به گفته شهردار کرمان، ۳۲۰ میلیارد تومان آورده شهرداری در این پروژه‌ها است و مابقی نیز توسط بخش خصوصی تأمین می‌شود.

استاندار کرمان نیز در این مراسم گفت: جایگاه پذیرش و میزبانی کرمان از سرمایه‌گذاران و گردشگران در سطح ملی و بین‌المللی باید ارتقا یابد.

محمدعلی طالبی، افزود: فرصت‌های زیادی در کرمان از مباحث تجاری و گردشگری تا نوسازی بافت فرسوده، تأمین مسکن مورد نیاز شهروندان و زیرساخت‌های اقامتی و هتلینگ وجود دارد.