آغاز ساخت ۲۲ هزار واحد مسکن کارگری کرمان با دستور رئیس جمهور

به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم آغاز عملیات اجرایی ساخت ۲۲ هزار واحد مسکن کارگری در استان کرمان به نمایندگی از ۹۴ هزار واحد مسکونی در تهران با حضور رئیس جمهور، وزیر راه و شهرسازی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و استاندار کرمان برگزار و همزمان در شهرستان سیرجان نیز به صورت نمادین آئین کلنگزنی با حضور معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار و جمعی از مسئولان استانی انجام شد.
رئیسجمهور در این مراسم با تقدیر از اجرای این طرح، گفت: ساخت مسکن کارگری اتفاق مبارکی است و تمامی طرفهای این پروژه به نوعی برنده هستند، چرا که کارگر میتواند صاحب مسکن شود و صنعتگران، مدیران شرکتها و دولت نیز گام بلندی در ایجاد رفاه برای کارگران برمیدارند.
مسعود پزشکیان، با تأکید بر ضرورت جلب رضایت کارکنان و کارگران مراکز تولیدی افزود: اگر یک واحد تولیدی میخواهد درست کار کند، باید همزمان دو دسته مشتری را راضی نگه دارد؛ نخست کارگران و کارکنان خود واحد تولیدی که با جلب رضایت آنها زمینه رشد فراهم میشود و سپس مشتریان و مصرفکنندگان بیرونی.
گفتنی است بر اساس برنامهریزی انجام شده، این پروژهها با مشارکت شرکتهای بزرگ و بخش خصوصی در استان کرمان اجرا میشود که از جمله میتوان به شرکتهای شهرک مسکونی ارگ جدید بم و بروات (۲۰ هزار واحد)، شرکت تعاونی مسکن گوهر زمین سمنگان سیرجان (یک هزار و ۳۰و احد)، فولاد احیای بافت (۵۷۰ واحد) و شرکت مس شهید باهنر کرمان (۴۰۰ واحد) اشاره کرد.
این اقدام در راستای تأمین نیاز مسکن کارگران استان کرمان و ارتقای کیفیت زندگی آنان، با همکاری بخش دولتی و خصوصی و در قالب سیاستهای دولت برای توسعه عدالت اجتماعی و رفاه عمومی اجرا میشود.
