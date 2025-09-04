آغاز اعطای وام مشارکتی ویژه طلاب و روحانیون اهل سنت

به گزارش خبرنگار مهر، به مناسبت فرا رسیدن هفته وحدت، دبیرخانه شورای برنامهریزی مدارس علوم دینی اهل سنت با همکاری مرکز خدمات حوزههای علمیه، فرآیند اعطای وام مشارکتی را آغاز کرده است. این طرح براساس سهمیه تعیینشده برای هر استان اجرا میشود و هدف آن حمایت مالی از طلاب، مدرسین و روحانیون محترم است.
باتوجه به اینکه زمان ثبت نام هر استان متفاوت است جهت اطلاع از زمان آغاز آن در استان خود، به کانالهای اطلاعرسانی مراکز اسلامی در پیام رسان ایتا مراجعه نموده و منتظر اعلام فراخوان رسمی باشید.
ثبتنام از طریق سامانه جامع طاها به نشانی taha.dmsonnat.ir انجام خواهد شد.
افراد واجد شرایط با معرفی دبیرخانه شورای برنامهریزی مدارس علوم دینی اهل سنت، میتوانند از صندوق قرضالحسنه شجره طیبه وابسته به مرکز خدمات حوزههای علمیه سراسر کشور، وام دریافت نمایند.
همچنین واحد امور شهریه و خدمات دبیرخانه شورا از طریق شماره تماس ۰۲۱۶۳۴۹۷۴۹۷ از روز شنبه ۱۵ شهریور ۱۴۰۴ و از ساعت ۸ صبح لغایت ۱۲ ظهر آماده پاسخگویی به سوالات احتمالی متقاضیان در خصوص این طرح میباشد.
