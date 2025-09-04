به گزارش خبرنگار مهر، شورای صنفی کل دانشگاه تهران اعلام کرد در جلسه‌ای که روز شنبه هشتم شهریورماه ۱۴۰۴ با حضور معاون دانشگاه، رئیس سازمان خدمات دانشجویی، مدیرکل امور دانشجویی، مدیرکل امور خوابگاه‌ها، رئیس مرکز مشاوره و سلامت دانشگاه و نمایندگان تشکل‌های دانشجویی برگزار شد، مسائل مختلف صنفی، رفاهی، آموزشی و مدیریتی دانشجویان مورد بررسی قرار گرفته است.

در این نشست، نمایندگان دانشجویان مشکلات حوزه‌های مختلف را مطرح کردند. در بخش زیرساخت‌ها و امکانات دانشگاه؛ قطعی آب پردیس شمالی، فرسودگی زیرساخت‌های برخی دانشکده‌ها، لزوم بازسازی لاکرهای کتابخانه مرکزی، افزایش ساعت کاری کتابخانه، مسکل اینترنت در کتابخانه مرکزی و خوابگاه‌ها، نبود جاروبرقی در خوابگاه فاطمیه و همچنین مشکلات مربوط به مخازن آب خوابگاه‌ها از جمله موضوعات مطرح‌شده بود.

در حوزه سلف و تغذیه، دانشجویان نسبت به کیفیت پایین غذا در دانشگاه و خوابگاه‌ها اعتراض داشتند و خواستار تجهیز سلف‌ها به سردخانه و ظرفشویی صنعتی، نظارت بیشتر بر پیمانکاران تغذیه و تأمین یخچال برای سلف‌های دانشگاه شدند. همچنین وضعیت کنارغذاها نیز مورد انتقاد قرار گرفت.

مسائل خوابگاه‌ها بخش مهم دیگری از جلسه بود. نمایندگان دانشجویان به عدم تخصیص خوابگاه به دانشجویان سنواتی، شبانه و بین‌الملل اشاره کردند و شرایط نامطلوب خوابگاه‌های سطح شهر، لزوم بازسازی آن‌ها، رفتار حراست خوابگاه‌ها و نبود انباری برای دانشجویان ارشد را از جمله مشکلات موجود دانستند. نگرانی از وضعیت امنیتی اطراف دانشگاه و خوابگاه‌ها نیز مطرح شد.

در بخش خدمات رفاهی و پشتیبانی، ظرفیت محدود مهدکودک دانشگاه و کمبود بودجه مرکز مشاوره مورد تأکید قرار گرفت و دانشجویان خواستار شفاف‌سازی در تخصیص بودجه خوابگاه‌ها شدند.

در حوزه آموزشی نیز تمدید مهلت پروپوزال و دفاع، مشکلات مربوط به آزمون جامع، تمدید امانات کتابخانه و حذف جریمه تأخیر از جمله درخواست‌های دانشجویان بود.

در بخش مدیریتی و ساختاری، شورای صنفی بر ضرورت شفاف‌سازی در اظهارات مسئولان دانشگاه و توجه به مسائل امنیتی دانشجویان تأکید داشتند.

پاسخ مسئولان دانشگاه

در ادامه جلسه، معاونت دانشجویی از عقد قرارداد با یک شرکت صنعتی برای سلف مکمل خبر داد و گفت پیمانکار جدید برای سلف کوی نیز در حال انتخاب است.

رئیس مرکز مشاوره نیز ضمن تأیید کمبود بودجه این مرکز، وعده داد بخشی از مشکلات موجود به زودی رفع خواهد شد.

بررسی موضوع بن غذا برای متأهلان و توسعه مهدکودک دانشگاه به جلسات آینده موکول شد. همچنین درباره وضعیت خوابگاه‌ها، مسئولان با اشاره به افزایش تعداد دانشجویان سنواتی اعلام کردند این موضوع موجب فشار بر زیرساخت‌ها و کاهش ظرفیت اسکان دانشجویان مجاز شده است.

بر اساس تصمیم‌گیری انجام‌شده، اولویت اسکان خوابگاه‌ها برای سال تحصیلی جدید به شرح زیر خواهد بود:

دانشجویان کارشناسی ورودی ۱۴۰۰ با سرترم فعال و حداقل ۸ واحد (یا ۶ واحد به همراه واحد عملی)

دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی ۱۴۰۲

دانشجویان دکتری تخصصی ورودی ۱۴۰۰

درباره دانشجویان دکتری ورودی ۱۳۹۹ و قبل نیز مقرر شد در صورت داشتن شرایط خاص یا حذف ترم، پس از اسکان ورودی‌های جدید و در صورت وجود ظرفیت، موضوع در شورای اسکان بررسی شود.

سایر موضوعات مطرح‌شده نیز مصوب شد و مسئولان قول پیگیری آن‌ها را دادند. شورای صنفی کل دانشگاه تهران اعلام کرد به محض دریافت نتایج و پاسخ‌های رسمی، اطلاع‌رسانی لازم به دانشجویان انجام خواهد شد.

این شورا همچنین درخواست برگزاری جلسه‌ای با دکتر امید، رئیس دانشگاه تهران، با حضور معاونت‌های مرتبط را مطرح کرد تا روند شفاف‌سازی مسائل دانشجویی و حل مشکلات موجود با جدیت بیشتری دنبال شود.