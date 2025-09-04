خبرگزاری مهر - گروه استانها: مهدی صباغی در حالی ۲۵ مهر ۱۴۰۰ بر صندلی شهرداری قزوین نشست که با کسب ۷ رأی از مجموع ۹ رأی اعضای شورای شهر، به عنوان گزینه منتخب معرفی شد. با این حال از همان ابتدا برخی گمانهزنیها درباره دشواری مسیر پیشروی او مطرح بود.
این گمانهها خیلی زود رنگ واقعیت به خود گرفت و از همان ماههای نخست برخی اعضای شورای شهر نسبت به جذب سه نیروی جدید در شهرداری اعتراض کردند. این اعتراضها با فشارهایی همراه بود که در نهایت منجر به استعفای دو نفر از آن سه نفر شد؛ افرادی که صباغی تلاش کرده بود از آنها در ساختار جدید شهرداری استفاده کند.
اما این اختلافات روز به روز عمیقتر شد و نطقهای گاهوبیگاه برخی اعضای شورا نشان داد که صباغی حتی حمایت برخی از ۷ رأی اولیه خود را نیز از دست داده است. این نشانهها حاکی از افزایش شکاف میان شهردار و بخشی از اعضای شورا بود.
این روند تا جایی ادامه داشت که حتی یک بار طرح سوال از شهردار نیز مطرح و شهردار به سوالات اعضای شورا نیز پاسخ داد. هرچند این طرح بدون نتیجه ماند اما نشان داد اختلافات روز به روز عمیقتر میشود.
این اختلافات حتی با تغییر به یکباره مخالفان شهردار و کم شدن یک عضو از ۴ عضو مخالف تغییر نکرد. در آخرین جلسات هیئت رئیسه قبلی شورای شهر، اعلام وصول طرح استیضاح شهردار مطرح شد و به نظر میرسید فرآیند قانونی آن در حال آغاز است اما با تغییر ترکیب هیئت رئیسه شورا، روند پیگیری این طرح متوقف شد. اعضای هیئت رئیسه جدید از حامیان شهردار فعلی محسوب میشوند و همین موضوع باعث بروز ابهاماتی در ادامه مسیر قانونی استیضاح شده است.
روند طرح سوال و استیضاح قانونی نبوده است
فرجالله فصیحی رامندی، رئیس شورای شهر قزوین در گفتوگو با خبرنگار مهر با تأکید بر لزوم رعایت فرآیند قانونی در طرح سوال و استیضاح شهردار گفت: سوال باید توسط هر عضوی مطرح شود، به کمیسیون تخصصی ارجاع داده شود، توسط کمیسیون رسیدگی شود و سپس به صحن شورا بیاید. پس از طرح در صحن، سوال به شهردار ابلاغ میشود و شهردار ده روز فرصت پاسخ دارد. اگر عضو شورا قانع شد، مسئله حل میشود و اگر قانع نشد، شهردار اخطار خواهد گرفت.
او افزود که آنچه انجام شده بود، روال صحیحی نداشت و سیر مراحل قانونی به درستی طی نشده بود. تنها یکی از اعضا سوال را مطرح کرده بود و رئیس شورا نیز آن را مستقیماً به شهردار ابلاغ کرده بود. چون مراحل قانونی طی نشده، سوال قابلیت پاسخدهی ندارد.
فصیحی رامندی تأکید کرد: اگر سوال جدیدی وجود دارد، باید پس از طی مراحل قانونی انجام شود. در رابطه با استیضاح نیز مراحل قانونی طی نشده بود. ابتدا باید سوال مطرح شود، سپس در صورت عدم اقناع، اخطار داده شود و در نهایت، استیضاح انجام شود.
به جای توقف، ایرادها را بیان کنید
قاسماللهیاری عضو شورای شهر قزوین، از توقف طرح استیضاح انتقاد کرد و گفت: طرح استیضاح دو هفته است که مسکوت مانده. اگر روال قانونی طی نشده، باید اعلام شود تا طبق همان روال انجام شود.
او افزود: تا به این لحظه، هیچ ایراد قانونی بهصورت رسمی مطرح نشده و طرح استیضاح همچنان متوقف مانده است.
از نظر او، روال قانونی انجام شده است، اما اگر هیئت رئیسه جدید ایرادی به این روند دارند، باید آن را اعلام کنند.
اللهیاری تأکید کرد که مطابق آئیننامه داخلی شورا، سه نفر باید طرح استیضاح را مطرح کنند که این اتفاق افتاده، یعنی کلیت طرح استیضاح رعایت شده است. در اصل آن هیچ بحثی نیست.
توقف طرح استیضاح در حالی رخ داده که فشارهای سیاسی و انتقادات عملکردی همچنان ادامه دارد و فضای شورا از انسجام لازم برای تصمیمگیری درباره آینده مدیریت شهری برخوردار نیست.
پسلرزههای برخورد اجراییات با دستفروشان؛ افکار عمومی وارد میدان شد
با این حال، ماجرای حمله نیروهای اجراییات شهرداری به دستفروشان و انتشار گسترده تصاویر آن در فضای مجازی، بار دیگر توجه افکار عمومی را به عملکرد مدیریت شهری جلب کرده است.
با افزایش شکاف میان اعضای شورا و ادامه حواشی عملکرد اجراییات، به نظر میرسد تنشها در مدیریت شهری قزوین وارد مرحله تازهای شده است؛ مرحلهای که نهتنها به اختلافات قبلی دامن زده، بلکه افکار عمومی را نیز به یکی از بازیگران اصلی این معادله تبدیل کرده است.
