به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی کاوسی صبح پنج شنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: در پی وقوع زلزله اخیر در افغانستان، محموله‌ای شامل چهار هزار کیلوگرم برنج و ۹۰۰ بسته بهداشتی از سوی جمعیت هلال احمر استان آماده و به مناطق آسیب‌دیده ارسال شد.

وی با بیان اینکه این کمک‌ها از انبارهای امدادی استان تهیه شده است، افزود: هدف اصلی این اقدام کاهش آلام انسانی و یاری‌رسانی به خانواده‌هایی است که بر اثر زلزله دچار خسارت‌های شدید شده‌اند.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر خراسان جنوبی با تأکید بر اینکه افغانستان همسایه نزدیک ماست، گفت: کمک‌رسانی به آسیب‌دیدگان این کشور در شرایط بحرانی، بخشی از تعهدات بشردوستانه جمعیت هلال احمر است و این روند در صورت نیاز ادامه خواهد داشت.