اعزام ۸۰ جوان داوطلب هلال احمر خراسان جنوبی برای خدمت به زائران رضوی

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی جمعیت هلال احمر خراسان جنوبی، هنوز عرق خدمت به زائران اربعین بر جبین دارند که برای خلق حماسه‌ای دیگر از جنس همدلی و بشردوستی عازم مشهد می‌شوند.

کوله‌شان را از چند روز قبل بسته‌اند، اما امروز با چشمانی سراسر از شوق و دلی لبریز از حس نوع‌دوستی و مهربانی راهی سفر می‌شوند. رفتند و می‌روند تا باری دیگر با ارائه خدماتی امدادی، درمانی و بهداشتی به زائران ائمه اطهار (ع) بر پرونده عملکردشان ضمیمه‌ای درخشان پیوست دهند. رفتند تا هلال مهربانی‌ها بر مسیر انسانیت و بشردوستی روشن بماند و رسم ائمه اطهار در دستگیری از نیازمندان و کمک به هم‌نوعان باری دیگر مرور شود.

این حکایت نیروهای داوطلب هلال احمر خراسان جنوبی است که هیچ صحنه‌ای از خدمت‌رسانی را خالی نمی‌گذارند و برای کمک به مردم به‌ویژه زائران ائمه اطهار و امامان معصوم سر از پا نمی‌شناسند.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر خراسان جنوبی در جمع خبرنگاران در این زمینه بیان کرد: ۸۰ نفر از جوانان داوطلب هلال احمر استان برای خدمت به زائران امام رضا (ع) به مشهد مقدس اعزام شدند.

محمدعلی کاوسی، اظهار داشت: این افراد به‌مناسبت دهه پایانی ماه صفر تا ۳ شهریور ماه جاری در مسیر پیاده‌روی زائران به‌سمت مشهد مقدس به زائران خدمات مختلف بهداشتی، درمانی و امدادی ارائه می‌دهند.

وی با تأکید به اینکه داوطلبان هلال احمر در زمان بحران و غیر بحران در راستای خدمت‌رسانی به مردم از هیچ تلاشی دریغ نمی‌کنند، گفت: هلال احمر با تکیه بر توان مردمی طی یک قرن توانسته است خدمات مطلوبی در زمینه‌های مختلف به‌ویژه آبرسانی به روستاهای محروم و مرزی انجام دهد.

کاوسی با اشاره به خدمات مطلوب هلال احمر در ایام اربعین حسینی (ع) در کاظمین اعلام کرد: در این مدت با تلاش تیم‌های امدادی بیش از ۸۰ هزار نفر از خدمات درمانی هلال احمر بهره‌مند شدند.