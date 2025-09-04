به گزارش خبرنگار مهر، حسین زرگر شامگاه پنجشنبه در جمع خبرنگاران به میزبانی سالن ورزشی هلال احمر سمنان از برگزاری مرحله استانی سی‌ویکمین دوره مسابقات رفاقت مهر در این استان خبر داد.

وی افزود: مسابقات رفاقت مهر با حضور اعضای فعال جوانان در شعب استان سمنان با هدف توانمندسازی جوانان در مهارت‌های امدادی، ارتقا سطح آمادگی جسمی و ذهنی آنان و همچنین تقویت روحیه مشارکت، همکاری و مسئولیت‌پذیری در بین جوانان برگزاری می‌گردد.

معاون هلال احمر سمنان با اشاره به آیتم‌های مسابقه افزود: شرکت‌کنندگان در قالب تیم‌های امدادی، در بخش‌های مختلفی از جمله حمل مصدوم، پانسمان و بانداژ، آتل‌بندی، ارزیابی و اسکان اضطراری و همچنین آزمون کتبی به رقابت می‌پردازند.

زرگر افزود: این مسابقات در روزهای ۲۲و۲۳ شهریورماه ۱۴۰۴ و در دوبخش خواهران و برادران برگزار خواهد شد و تیم‌های برتر به مرحله کشوری راه خواهند یافت.