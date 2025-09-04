حوادث سقوط از درخت گردو در خراسان شمالی افزایش یافت

تقی رحمتی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: هر سال در ایام برداشت گردو در مناطق روستایی خراسان شمالی شاهد افزایش حوادث ناشی از سقوط از درخت هستیم که برخی از مصدومان دچار آسیبهای جدی مانند صدمات سر و ستون فقرات میشوند.
وی افزود: تنها در یک ماه اخیر ۱۰ مأموریت اورژانسی برای امدادرسانی به این مصدومان در استان انجام شده است.
رحمتی با تأکید بر رعایت نکات ایمنی گفت: استفاده از تجهیزات ایمنی، اجتناب از بالا رفتن در شرایط نامساعد جوی و حضور همراه هنگام برداشت گردو و مرکبات میتواند تا حد زیادی از وقوع این حوادث جلوگیری کند.
رییس اورژانس خراسان شمالی در پایان از مردم خواست در صورت بروز حادثه بلافاصله با شماره ۱۱۵ تماس گرفته و تا رسیدن نیروهای اورژانس از جابهجایی مصدوم خودداری کنند.
