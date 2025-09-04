  1. استانها
  2. فارس
۱۳ شهریور ۱۴۰۴، ۹:۱۷

۲ مصدوم و ۲ فوتی بر اثر واژگونی پژو پارس در جاده نی‌ریز-بختگان

۲ مصدوم و ۲ فوتی بر اثر واژگونی پژو پارس در جاده نی‌ریز-بختگان

نی ریز- رئیس اورژانس نی‌ریز از وقوع یک تصادف در محور نی‌ریز - بختگان با ۲ فوتی و ۲ مصدوم خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی عبادی با اشاره به حادثه محور نی‌ریز-بختگان گفت: شامگاه چهارشنبه ۱۲ شهریورماه گزارشی مبنی بر واژگونی خودرو پژو پارس در کیلومتر ۱۵ جاده نی‌ریز_بختگان، روستای علی آباد به هلال‌احمر اعلام شد.

وی ادامه داد: بلافاصله نجاتگران هلال‌احمر نی‌ریز، با یک دستگاه خودرو آمبولانس به محل حادثه اعزام شدند.

رئیس جمعیت هلال‌احمر نی‌ریز افزود: این حادثه ۲ مصدوم و ۲ فوتی دختربچه ۳ و ۵ ساله به همراه داشت، که نجاتگران پس از ارزیابی و ایمن سازی صحنه، به انجام کمک‌های اولیه اقدام کردند، سپس یک مصدوم با آمبولانس هلال‌احمر به بیمارستان منتقل، و ۲ فوتی و یک مصدوم دیگر به عوامل اورژانس تحویل داده شدند.

کد خبر 6579379

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها