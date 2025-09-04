به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی عبادی با اشاره به حادثه محور نیریز-بختگان گفت: شامگاه چهارشنبه ۱۲ شهریورماه گزارشی مبنی بر واژگونی خودرو پژو پارس در کیلومتر ۱۵ جاده نیریز_بختگان، روستای علی آباد به هلالاحمر اعلام شد.
وی ادامه داد: بلافاصله نجاتگران هلالاحمر نیریز، با یک دستگاه خودرو آمبولانس به محل حادثه اعزام شدند.
رئیس جمعیت هلالاحمر نیریز افزود: این حادثه ۲ مصدوم و ۲ فوتی دختربچه ۳ و ۵ ساله به همراه داشت، که نجاتگران پس از ارزیابی و ایمن سازی صحنه، به انجام کمکهای اولیه اقدام کردند، سپس یک مصدوم با آمبولانس هلالاحمر به بیمارستان منتقل، و ۲ فوتی و یک مصدوم دیگر به عوامل اورژانس تحویل داده شدند.
نظر شما