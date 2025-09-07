به گزارش خبرنگار مهر به نقل از شینهوا، بر اساس بیانیه سازمان تحقیقات علمی و صنعتی مشترک المنافع ( (CSIROاین ویروس که ویروس «سالت گالی» نام دارد، در نمونههای ادرار خفاش جمعآوری شده در ایالت کوئینزلند استرالیا شناسایی شد و متعلق به خانواده هنیپاویروس است که شامل ویروسهای کشنده هندرا و نیپا میشود.
محققان با موفقیت ویروس را در آزمایشگاه مرکز آمادگی برای بیماریهای استرالیا (ACDP) در جیلونگ ایالت ویکتوریا در مرکز تحقیقات علمی و صنعتی مشترک المنافع استرالیا جدا و رشد دادند.
هنیپاویروسها به دلیل سابقه شیوع شدید، توسط سازمان جهانی بهداشت به عنوان عوامل بیماریزای اولویتدار در نظر گرفته میشوند.
با این حال، «جنیفر بار»، نویسنده اصلی این مطالعه، گفت: «در حال حاضر هیچ دلیل فوری برای هشدار وجود ندارد. نمونهها نشان میدهند که ویروس Salt Gully حداقل از سال ۲۰۱۱ در خفاشها در گردش بوده است و هیچ مدرکی مبنی بر ایجاد بیماری در انسان یا حیوانات وجود ندارد.»
وی افزود: «یافتههای اولیه آزمایشگاهی نشان میدهد که این ویروس سلولها را به طور متفاوتی از هندرا و نیپا آلوده میکند، به این معنی که پتانسیل آن برای ایجاد بیماری هنوز ناشناخته است.»
بر اساس تحقیق منتشر شده در مجله بیماریهای عفونی نوظهور، وابسته به مراکز کنترل و پیشگیری از بیماریهای ایالات متحده، این کشف به دانشمندان اجازه میدهد تا آزمایشهای تشخیصی را توسعه دهند و آمادگی استرالیا را در صورت سرایت بیماری به انسان یا دام بهبود بخشند.
