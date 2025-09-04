دستگیری یک شرور به جرم تخریب اموال خصوصی و عمومی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری پلیس، با شکایت تنی چند از شهروندان ساکن محله صنیع خانی، مبنی بر شرارت‌های یکی از اراذل و اوباش این محله، تیمی از مأموران پلیس اطلاعات پایتخت وارد عمل شده و تحقیقات خود را آغاز کردند.

در بررسی‌های انجام شده مشخص شد که این متهم با سلاح سرد ضمن حضور در کوچه‌های این محدوده اقدام به عربده کشی کرده و پس از تخریب چند دستگاه خودرو و اموال عمومی از محل گریخته است.

در تحقیقات تکمیلی مخفیگاه متهم در خزانه شناسایی شده و با هماهنگی از سوی مرجع قضائی تیمی از مأموران برای دستگیری متهم به محل اعزام شدند

در این عملیات، متهم در حالی که سعی داشت در زیرزمین مخفیگاهش پنهان شود، دستگیر و پس از حضور در پلیس اطلاعات تهران بزرگ تحت بازجویی قرار گرفت که در نهایت به جرم خود مبنی بر ایجاد درگیری و شرارت و همچنین حمل سلاح سرد، اعتراف کرد.

گفتنی است، متهم پس از تکمیل پرونده راهی دادسرا شد.