حسینی: واردات گیلان ۳۸ درصد افزایش یافته است

به گزارش خبرنگار مهر، سیدعباس حسینی ظهر چهارشنبه در آیین گرامیداشت روز صنعت و معدن استان گیلان که در رشت برگزار شد، اظهار کرد: میزان واردات گیلان در سه ماهه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۳۸ درصد افزایش داشته است.
وی با بیان اینکه این میزان رشد در شرایطی رقم خورده که استانهای همجوار با روند کاهشی واردات مواجه بودهاند، افزود: افزایش واردات در گیلان نشاندهنده ظرفیتهای اقتصادی این استان و جایگاه آن به عنوان هاب ورودی به اوراسیا است.
مشاور وزیر صمت با اشاره به روز ملی صنعت و معدن به عنوان فرصتی برای تجلیل از تولید و تولیدکنندگان، تصریح کرد: رشد و توسعه اقتصادی کشور در گرو توجه به حوزه تولید است و رفع مشکلات این بخش نیازمند توجه جدی در سطح حکمرانی است.
حسینی افزود: با رفع موانع موجود در مسیر فعالیت واحدهای تولیدی میتوان زمینه رشد تولید و رونق اقتصادی را فراهم کرد.
وی با تأکید بر ضرورت توجه به مزیتهای اقتصادی هر منطقه، گفت: مزیت رقابتی کشور بر دو محور اصلی انرژی و معدن استوار است و زمانی که یکی از این مزیتها حذف شود و جایگزین مناسبی برای آن وجود نداشته باشد، رقابتپذیری اقتصادی با چالش مواجه خواهد شد.
مزیت گیلان نیروی انسانی نخبه و ظرفیت جذب سرمایه است
مشاور وزیر صمت با اشاره به ظرفیتهای ویژه گیلان، اظهار کرد: مزیت استان کرمان در حوزه معدن، بوشهر در دریا و خوزستان در نفت و گاز است، اما در گیلان، نیروی انسانی نخبه و توان بالای جذب سرمایه و ظرفیتهای اقتصادی از مهمترین مزیتهای استان محسوب میشود.
حسینی همچنین با اشاره به ضعف بهرهوری در بخش صنعت کشور، بیان کرد: از مجموع ۲ هزار و ۴۰۰ واحد صنعتی موجود در گیلان، حدود ۴۰۰ واحد تعطیل هستند و تنها ۲۷ درصد واحدهای فعال استان با ظرفیت بالای ۷۰ درصد فعالیت میکنند.
وی ادامه داد: فارغ از تعداد واحدهای صنعتی، باید تمرکز اصلی بر افزایش راندمان و بهرهوری واحدهای موجود باشد تا ظرفیتهای ایجادشده به شکل مطلوب مورد استفاده قرار گیرد.
ایجاد شهرک لجستیک برای توسعه تجارت با اوراسیا
مشاور وزیر صمت با اشاره به موقعیت جغرافیایی ویژه گیلان، گفت: این موقعیت یکی از مهمترین نقاط قوت استان است و ایجاد شهرک لجستیک میتواند زمینه افزایش حجم صادرات و واردات و توسعه تجارت با کشورهای حوزه اوراسیا را فراهم کند.
حسینی همچنین بر ضرورت حرکت گیلان از قطب کشاورزی به سمت قطب صنعت غذا تأکید کرد و افزود: وزارت صمت تلاش دارد تا پایان سال جاری چهار محور صنعتی در حوزههای برنج، زیتون، بادام و چای در گیلان تعریف شود.
وی هدف از این اقدام را عبور از مرحله تولید خام و حرکت به سمت فرآوری، برندینگ و صادرات محصولات عنوان کرد و گفت: استفاده از ظرفیتهای موجود میتواند ارزش افزوده بیشتری برای تولیدات گیلان ایجاد کرده و جایگاه استان را در بازارهای داخلی و خارجی ارتقا دهد.
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