دبیرخانه دائمی اربعین در استانداری خوزستان تشکیل شد

به گزارش خبرنگار مهر، ولی‌الله حیاتی ظهر امروز چهارشنبه در مراسم تجلیل از خادمان و دست‌اندرکاران ستاد اربعین حسینی با اشاره به مدیریت استاندار خوزستان به عنوان رئیس ستاد ویژه اربعین حسینی اظهار کرد: با مدیریت استاندار، جلسات این ستاد با کیفیت مطلوب‌تری نسبت به گذشته برگزار خواهد شد.

وی افزود: کاستی‌ها و نواقص احساس‌شده در اربعین امسال به دقت احصا و در دستور کار ستاد اربعین برای سال آینده قرار خواهد گرفت.

معاون استاندار خوزستان با اشاره به تشکیل دبیرخانه دائمی اربعین در استانداری گفت: با تشکیل دبیرخانه دائمی اربعین در استانداری خوزستان، فعالیت‌های مرتبط با اربعین متوقف نخواهد شد و جلسات به صورت مستمر در طول سال برگزار می‌شود تا بتوانیم اربعینی با شکوه را برای سال آینده در استان به انجام برسانیم.

حیاتی در ادامه با تأکید بر توسعه زیرساخت‌های جاده‌ای تصریح کرد: چهاربانده شدن محورهای خرمشهر- اهواز (جاده امام رضا) و محور عبدالخان- چذابه از اولویت‌های جدی اربعین پیش‌روی ما هستند؛ دستگاه‌های اجرایی استان بر اساس تکالیف محوله مکلف شده‌اند که بخش‌هایی از این جاده‌ها را برای تحمل بار ترافیکی زائران در اربعین سال‌های آینده آماده‌سازی کنند.

معاون امنیتی انتظامی استانداری خوزستان در پایان با قدردانی از تلاش‌های صورت‌گرفته در اربعین امسال گفت: امیدواریم با برنامه‌ریزی مستمر و همکاری همه دستگاه‌ها، شاهد برگزاری هرچه باشکوه‌تر مراسم اربعین حسینی در سال آینده باشیم.