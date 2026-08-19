هویت ایرانی؛ حلقه گمشده صادرات محصولات کشاورزی فارس

به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله لطفالله دژکام ظهر چهارشنبه در همایش تخصصی صنعت گلخانه در دانشگاه شیراز،، با تأکید بر اینکه توسعه کشاورزی نباید صرفاً با شاخصهای اقتصادی و میزان تولید سنجیده شود، گفت: اگر محصول ایرانی فاقد هویت، روایت و معرفی درست باشد، حتی تولید باکیفیت نیز نمیتواند جایگاه واقعی خود را در بازارهای بینالمللی پیدا کند.
وی ادامه داد: امروز لازم است در کنار دانش فنی، نگاه فرهنگی و معنوی نیز وارد عرصه تولید شود تا محصولی که حاصل تلاش کشاورز ایرانی است، با هویت واقعی خود به بازار عرضه شود. محصول ایرانی نباید ارزانتر از ارزش واقعیاش فروخته شود.
نماینده ولیفقیه در استان فارس یکی از مشکلات جدی بخش کشاورزی را ضعف در معرفی و عرضه محصولات دانست و افزود: ممکن است محصولی باکیفیت در داخل کشور تولید شود، اما به دلیل ضعف در بستهبندی، بازاریابی و برندسازی، در بازار مقصد با قیمتی بسیار پایین و حتی با عنوانی نامتناسب با ارزش واقعی آن معامله شود.
آیتالله دژکام با اشاره به ظرفیت خرمای جنوب فارس بیان کرد: گاهی بهترین خرمای منطقه به دلیل نبود سازوکار مناسب برای معرفی و عرضه، در بازارهای جهانی حتی به عنوان خوراک دام خرید و فروش میشود، در حالی که همین محصول میتواند با ارائه حرفهای و معرفی درست، ارزش اقتصادی بسیار بیشتری ایجاد کند.
وی تأکید کرد: هنر، فرهنگ و رسانه باید در کنار اقتصاد و کشاورزی قرار بگیرند تا حاصل دسترنج تولیدکننده ایرانی به جای خامفروشی و فروش ارزان، به یک محصول دارای برند و ارزش افزوده تبدیل شود. برند ماندگار از سلامت و صداقت آغاز میشود.
امام جمعه شیراز در ادامه با اشاره به ضرورت توجه به سلامت مصرفکنندگان، تولیدکنندگان را امانتدار سلامت جامعه دانست و گفت: برندسازی تنها به طراحی بستهبندی و تبلیغات محدود نمیشود، بلکه محصول زمانی میتواند در بازار جهانی ماندگار شود که پشتوانه آن صداقت، کیفیت و رعایت سلامت مردم باشد.
وی افزود: استفاده نادرست و افراطی از سموم و بیتوجهی به سلامت محصول، با هویت ایرانی و اخلاق حرفهای در تولید سازگار نیست و نمیتوان برای کسب سود کوتاهمدت، سرمایه اعتماد مردم را از بین برد.
جای خالی فرهنگ در صنعت کشاورزی
دژکام با بیان اینکه کشاورزی کشور به ادبیات و روایت فرهنگی متناسب با هویت ایرانی و اسلامی نیاز دارد، اظهار کرد: آموزش فنی به تنهایی برای موفقیت در بازارهای امروز کافی نیست و باید در کنار دانش تولید، محتوای فرهنگی، هنری و رسانهای برای معرفی محصولات ایرانی شکل بگیرد.
نماینده ولیفقیه در استان فارس ادامه داد: بسیاری از کشورها با استفاده از رسانه و ابزارهای فرهنگی، ذائقه و الگوی مصرف مردم جهان را شکل میدهند، اما اگر ما در این عرصه حضور مؤثر نداشته باشیم، محصول ایرانی حتی در صورت برخورداری از کیفیت بالا نیز ممکن است نتواند جایگاه شایسته خود را پیدا کند. تحریم باید به فرصت نوآوری تبدیل شود.
وی همچنین با اشاره به مشکلات ناشی از تحریمها و محدودیتهای اقتصادی گفت: شرایط دشوار اقتصادی نباید بهانهای برای توقف تولید باشد، بلکه باید انگیزهای برای یافتن راههای تازه، افزایش بهرهوری و حرکت به سمت نوآوری شود.
آیتالله دژکام با تأکید بر ضرورت تلاش و توکل در مسیر تولید افزود: تجربه نشان داده است که بسیاری از موفقیتها در شرایط سخت شکل گرفتهاند و محدودیتها میتوانند زمینهای برای ظهور ایدههای جدید و تقویت توان داخلی باشند.
وی خاطرنشان کرد: اگر ظرفیتهای علمی و فنی صنعت کشاورزی با فرهنگ، هنر، هویت ایرانی و نگاه معنوی همراه شود، فارس میتواند نه فقط در تولید، بلکه در معرفی و عرضه محصولات کشاورزی در بازارهای منطقهای و جهانی نیز به الگویی موفق تبدیل شود.
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