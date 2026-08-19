به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی مدیریت بحران استان یزد، احسان بالاکتفی در نشست با شهرداران گفت: با توجه به تأثیر پدیده النینو بر تغییرات اقلیمی و احتمال افزایش بارندگیها، شهرداریها باید برنامههای پیشگیرانه و آمادگی را در دستور کار قرار دهند.
بالاکتفی لایروبی رودخانهها، مسیلها و انهار را از مهمترین اقدامات فوری شهرداریها عنوان کرد و افزود: نیروهای شهرداری و آتشنشانی باید در حالت آمادهباش کامل باشند و تجهیزات و پمپهای آبکشی به تعداد کافی تأمین و آماده به کار شوند.
مدیرکل مدیریت بحران استان همچنین بر همکاری مستمر شهرداریها با سایر دستگاههای امدادی، خدماترسان و اجرایی استان تأکید کرد و گفت: مدیریت بحران تنها با همافزایی بینبخشی امکانپذیر است.
وی در ادامه به تشریح طرح دوام پرداخت و اظهار داشت: طرح دوام با هدف آموزش و سازماندهی داوطلبان محلی برای واکنش سریع در شرایط اضطراری اجرا میشود و شهرداریها نقش مؤثری در تشکیل و فعالسازی تیمهای دوام در محلات دارند.
وی افزود: آمادگی امروز، هزینههای بحران فردا را کاهش میدهد، لذا همه دستگاهها باید پیش از وقوع حوادث، سناریوهای مقابله با سیلاب و آبگرفتگی را تمرین کنند.
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