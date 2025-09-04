به گزارش خبرنگار مهر، رویداد ملی «روز دهم» با حضور ۲۵۰ نفر از فعالان رسانهای هیئتهای مذهبی تهران با همکاری هیئت هنر و مرکز رسانهای وصل در ادارهکل راهبری زیستبوم فرهنگی تبلیغات اسلامی تهران در حال برگزاری است.
رویداد ملی «روز دهم» با هدف توانمندسازی، شبکهسازی و ارتقای سطح حرفهای خادمان رسانهای هیئتهای مذهبی شهر تهران، در تاریخ ۱۲، ۱۳ و ۱۴ شهریورماه ۱۴۰۴ در ادارهکل راهبری زیستبوم فرهنگی تهران، واقع در ساختمان امام خمینی (ره) با شکوه برگزار شد.
این رویداد سهروزه با مشارکت فعال ۲۵۰ نفر از ارکان رسانهای هیئتهای مذهبی تهران و با همکاری هیئت هنر و مرکز رسانهای وصل، میزبان طیف گستردهای از هنرمندان، فعالان رسانهای هیئتی و کارشناسان حوزه هنر و ارتباطات دینی بود.
در این برنامه، بیش از ۲۰ استاد و مدرس برجسته در حوزههای مختلف طراحی گرافیک، عکاسی، تدوین، صوت، ویدئو، شبکههای اجتماعی و رسانه هیئت به آموزش و انتقال تجربه به شرکتکنندگان پرداختند. محتوای این دورهها با رویکردی کاملاً کاربردی و بهروز طراحی شده بود تا نیازهای واقعی و میدانی رسانههای هیئتی را پوشش دهد.
اهداف کلیدی رویداد «روز دهم» عبارت بودند از: آموزش مهارتهای تخصصی رسانهای متناسب با نیاز هیئتها، ارتقای کیفیت آثار هنری و رسانهای در مراسمها و مناسبتهای مذهبی، ایجاد همافزایی و شبکه همکاری میان فعالان هنری و رسانهای هیئتی، حمایت از جریان خلاقیت، نوآوری و هویتسازی در هنر متعهد هیئت.
برگزاری این رویداد، پاسخی بود به یک نیاز روزافزون: ضرورت بهرهگیری هوشمندانه از رسانه و هنر برای انتقال مؤثر پیام عاشورا، معارف اهلبیت علیهمالسلام و گفتمان انقلاب اسلامی. در شرایطی که فضای رسانهای کشور با هجمههای سنگین فرهنگی مواجه است، نقش هیئتهای مذهبی در ارائه روایتی هنرمندانه، دقیق و اثرگذار از آموزههای دینی، بیش از پیش اهمیت یافته است.
«روز دهم» کوشید با ایجاد فضایی آموزشی، همدلانه و شبکهای، زمینهساز رشد نسل جدیدی از خادمان رسانهای آگاه، متعهد و متخصص شود که بتوانند با زبان هنر، پیام عاشورا را به مخاطبان امروز انتقال دهند.
این رویداد، گامی مهم در جهت توسعه زیستبوم رسانهای هیئتها و تقویت پیوند میان معنویت و هنر انقلابی به شمار میآید.
