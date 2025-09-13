۱۸ کارگاه آموزشی در رویداد ملی «ره بانو» برگزار شد

سارا طالبی در حاشیه رویداد رحمانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: رویداد «ره بانو» در رامسر با برگزاری ۱۸ کارگاه آموزشی در راستای توانمندسازی اعضای شورای راهبری و تقویت مهارتهای راهبری و هماهنگی کنشگران زن در استانها ادامه دارد.
وی گفت: رویداد «ره بانو» با حضور جمعی از فعالان حوزه زنان و اعضای شورای راهبری این رویداد در حال برگزاری است و ۱۸ کارگاه آموزشی موازی برگزار شد که به منظور ارتقای مهارتها و توانمندسازی اعضای شورای راهبری تشکیل شده است و در این کارگاهها مباحث مختلفی شامل اصول و مهارتهای راهبری، همافزایی و هماهنگی کنشگران زن در استانهای مختلف کشور بررسی خواهد شد.
وی افزود: هدف از برگزاری این کارگاهها، تقویت توانمندیهای اعضای شورای راهبری است تا بتوانند در حوزههای مختلف اجتماعی و فرهنگی، با توجه به نیازهای منطقهای، به بهبود وضعیت زنان و دختران در سطح ملی و استانی بپردازند. این رویداد فرصتی برای تبادل تجربیات و ارتقای سطح همکاریها میان فعالان این حوزه در سراسر کشور فراهم کرده است.
برگزاری ۸ گعده تخصصی در رویداد «ره بانو»
به گزارش مهر، همچنین در رویداد «ره بان و»۸ گعده تخصصی در حوزههای مختلف دینی، آموزشی و اجتماعی، با حضور اساتید برجسته برگزار شد.
این نشست تخصصی در بخشهای مختلف، به ویژه در حوزههای بنیاد ملی نوجوان، سازمان تشکلها و هیئتهای دینی رسانه، اداره کل آموزش، سازمان دارالقرآن الکریم، ادیان و فرق، مبلغات، بانور و بنیاد هدایت، بهطور موازی برگزار شد و فضای پویا و علمی را برای شرکتکنندگان ایجاد کرد. این گعدهها بهعنوان یک بخش کلیدی از برنامههای رویداد «ره بانو»، با هدف همافزایی و ارتقا سطح دانش در زمینههای دینی، اجتماعی و آموزشی طراحی شده است.
در این روز، استادان برجستهای چون حجتالاسلام جنتی، حجتالاسلام حریزاوی و حجتالاسلام علی محمدی در این گعدهها حضور داشتند و به بحث و تبادل نظر پیرامون مسائل حیاتی حوزههای مختلف پرداختند. مباحثی همچون چالشها و فرصتهای پیشروی جوانان در عرصههای دینی، اجتماعی و فرهنگی، راهکارهای ترویج معارف قرآن و فرهنگ دینی، و ضرورت همافزایی میان نهادهای مختلف در راستای تقویت آموزههای دینی مطرح شد.
این گعدهها علاوه بر فراهم آوردن فرصتهای آموزشی، به تقویت ارتباطات علمی و تخصصی میان فعالان و کارشناسان حوزههای مختلف نیز کمک کرد. از دیگر ویژگیهای این روز، توجه ویژه به نقش بانوان در حوزههای دینی و اجتماعی بود که با مشارکت پررنگ و فعال زنان در جلسات تخصصی به بحث گذاشته شد.
رویداد ملی رهبانو از پنجشنبه شب در رامسر شروع شد و تا ظهر یکشنبه دارد.
