لزوم بررسی دقیق محرمیت کودکان فرزندخوانده توسط سازمان بهزیستی

به گزارش خبرنگار مهر ظهر پنجشنبه، شورای اداری شهرستان برخوار با حضور سیدجواد حسینی، معاون وزیر و ریاست سازمان بهزیستی کشور، در فرمانداری گز برگزار شد. در این جلسه، حجتالاسلام و المسلمین جمال قربانی، امام جمعه شهر دستگرد برخوار، به موضوعات مهم مرتبط با کودکان تحت پوشش سازمان بهزیستی پرداخت و نکات ویژهای را در زمینه مسائل اخلاقی، مذهبی و اجتماعی خانوادههای پذیرنده فرزندان مطرح کرد.
وی با اشاره به اهمیت رعایت محرمیت در خانوادههایی که فرزندان خوانده دریافت میکنند، اظهار کرد: در بسیاری از موارد بررسیهای لازم توسط بهزیستی انجام نشده یا پیگیری کافی صورت نگرفته است.
وی توضیح داد: برخی از فرزندان تحویل داده شده به خانوادهها در شرایطی قرار دارند که امکان محرمیت آنان به دلایل فقهی وجود ندارد و حتی از راههای قانونی یا رضایت خانواده نمیتوان آن را محقق کرد.
امام جمعه دستگرد افزود: در مواردی که امکان محرمیت وجود دارد باید بررسیهای لازم توسط بهزیستی انجام شود و پیگیریهای جدی صورت گیرد تا از نظر مذهبی و فقهی کودک در آینده دچار مشکل نشود. برخی خانوادهها ممکن است به علت عدم اطلاع یا پیگیری کافی با مسائل جدی مواجه شوند که پیامدهای اجتماعی و اخلاقی به همراه دارد.
وی همچنین تاکید کرد: خانوادههایی که دارای فرزند معلول دارند نیاز به حمایت روحی و روانی دارند.
حجتالاسلام قربانی خاطرنشان کرد: رسانهها نقش مهمی در اطلاعرسانی و حمایت از این خانوادهها ایفا میکنند تا افراد دچار افسردگی یا احساس سرافکندگی در جامعه نشوند.
وی ادامه داد: ارتباط مستمر و حمایت مناسب از خانوادهها میتواند به آنان کمک کند تا با شرایط جدید سازگار شوند و دغدغههای اخلاقی، اجتماعی و مذهبی مربوط به فرزندان خوانده را بهتر مدیریت کنند.
امام جمعه برخوار گفت: توجه مسائل محرمیت و حمایت روانی خانوادهها باید در اولویت فعالیتهای بهزیستی شهرستان برخوار قرار گیرد تا کودکان تحت پوشش در محیطی امن و با رعایت کامل موازین اخلاقی و مذهبی رشد کنند و خانوادهها نیز با آرامش و اعتماد به توانمندیهای خود نقش تربیتی و حمایتی خود را ایفا کنند.
