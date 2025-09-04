توان تولید برق نیروگاه نکا ۹۰ مگاوات رشد یافته است

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا محمودی رستمی پیش از ظهر پنجشنبه در گفتگو با خبرنگاران به اقدامات و دستاوردهای یک سال نخست دولت چهاردهم در این نیروگاه را تشریح کرد. او با اشاره به حمایت‌های دولت در جهت پایداری تولید و کاهش ناترازی شبکه برق، از اجرای ۱۴ برنامه تعمیراتی گسترده در واحدهای بخار و سیکل ترکیبی خبر داد.

وی گفت: از اوایل پاییز سال گذشته تا آغاز پیک مصرف امسال، پروژه‌های مهمی مانند تعویض بیش از ۸۶ هزار متر لوله‌های بویلر و کندانسور در واحدهای دوم و سوم بخار انجام شد.

وی گفت: همچنین لایروبی حوضچه آبگیر و راه‌اندازی هشتمین پمپ آب دریا توسط تیم فنی و متخصص نیروگاه انجام گرفت که تأثیر مستقیم در افزایش ظرفیت تولید داشت.

مدیرعامل نیروگاه افزود: توان تولید مجموع واحدهای بخار نیروگاه نسبت به شاخص حداکثر تولید تابستان دو سال گذشته حدود ۹۰ مگاوات افزایش یافته است که این رشد نقش مهمی در تقویت شبکه برق منطقه و کشور ایفا می‌کند.

محمودی رستمی ادامه داد: در پنج ماه نخست سال جاری، نیروگاه بیش از ۴ میلیارد و ۷۸۷ میلیون مگاوات ساعت انرژی خالص تولید کرده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۰.۵ درصد افزایش داشته است و این آمار نشان‌دهنده تلاش مستمر کارکنان نیروگاه در بهره‌برداری بهینه و افزایش راندمان تولید برق است.

وب در پایان ضمن قدردانی از همکاری‌های دولت و حمایت‌های فنی و مالی تاکید کرد: نیروگاه شهید سلیمی نکا با بهره‌گیری از تخصص و توان داخلی، آماده است در مسیر توسعه و پایداری شبکه برق کشور نقش‌آفرینی مؤثری داشته باشد.