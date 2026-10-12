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۲۰ مهر ۱۴۰۵، ۱۰:۳۸

تمدید کارت هوشمند رانندگان به صورت غیرحضوری

تمدید کارت هوشمند رانندگان به صورت غیرحضوری

رانندگان درون و برون‌شهری می‌توانند به صورت غیرحضوری و از طریق سامانه خدمات غیرحضوری سازمان تأمین اجتماعی، نسبت به تمدید اعتبار پروانه فعالیت (کارت هوشمند) رانندگان اقدام نمایند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان تأمین اجتماعی، رانندگان درون و برون شهری می‌توانند بدون مراجعه به شعبه، کارگزاری‌ یا کافی‌نت‌ها، از طریق ورود به سامانه خدمات غیرحضوری سازمان تأمین اجتماعی به نشانی es.tamin.ir از مسیر منوی «بیمه‌شدگان، رانندگان، تمدید قرارداد رانندگان»، اعتبار (کارت هوشمند) پروانه فعالیت رانندگان خود را تمدید نمایند.

رانندگان برای بهره‌مندی از خدمات سامانه خدمات غیرحضوری سازمان تأمین اجتماعی به نشانی es.tamin.ir در این سامانه ثبت‌نام کنند. افراد برای ورود به این سامانه ابتدا باید با ورود به آدرس اینترنتی مذکور و انتخاب گزینه ثبت‌نام، اطلاعات لازم را وارد و پس از طی مراحل ثبت‌نام، گذرواژه مربوطه را ثبت و دریافت می‌کنند.

در انتها با استفاده از نام کاربری و گذرواژه از طریق سامانه خدمات غیرحضوری سازمان تأمین اجتماعی، پرداخت حق‌بیمه رانندگان برای شخص راننده امکانپذیر خواهد بود.

کد مطلب 6975252
حبیب احسنی پور

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