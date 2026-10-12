جزئیات تأمین برق صنایع؛ از معافیت محدودیت صنایع کوچک تا بورس انرژی

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از وزارت نیرو، مصطفی رجبی مشهدی، معاون برق و انرژی وزارت نیرو و سخنگوی صنعت برق، با تأکید بر سیاست حمایتی وزارت نیرو از بخش تولید و اشتغال کشور، جزئیات تازه‌ای از نحوه تأمین برق صنایع در بازه زمانی مدیریت مصرف را تشریح کرد.

رجبی مشهدی با اشاره به رویکرد حمایتی دولت برای حمایت از صنایع کوچک گفت: در راستای حمایت از تولیدکنندگان خرد و متوسط، مقرر گردید برق تمامی شهرک‌های صنعتی و صنایع با دیماند زیر ۲ مگاوات، توسط شرکت‌های توزیع نیروی برق به‌صورت کامل و بدون اعمال هیچ‌گونه محدودیتی تأمین گردد تا روند تولید در این واحدها خللی نداشته باشد.

سخنگوی صنعت برق در خصوص وضعیت تأمین برق صنایع بزرگ و انرژی‌بر نیز تصریح کرد: صنایع بالای ۲ مگاوات که مشترک شرکت‌های توزیع برق هستند و همچنین صنایع فلزی (مس، آلومینیوم، فولاد و فروآلیاژ) و صنایع پتروشیمی که مشترک شرکت‌های برق منطقه‌ای محسوب می‌شوند، می‌توانند در بازه زمانی ساعت ۲۲ شب الی ۱۰ صبح، برق مورد نیاز خود را بدون محدودیت تأمین نمایند.

رجبی مشهدی با اشاره به تمهیدات ویژه برای صنایع استراتژیک افزود: همچنین به‌منظور استمرار تولید محصولات کلیدی، تا رفع کامل محدودیت‌ها، صنایع تولیدکننده اسلب با اولویت تعیین‌شده وزارت صمت تأمین برق گردند.

معاون برق و انرژی وزیر نیرو در بخش پایانی سخنان خود خاطرنشان ساخت: صنایع بزرگ می‌توانند برای تأمین برق مازاد بر سهمیه تعیین‌شده خود، از سازوکارهای شفاف و رقابتی بورس انرژی بهره‌مند شوند. این صنایع می‌توانند با خرید برق از «تابلو سبز»، «تابلو آزاد» و همچنین خرید «گواهی‌های صرفه‌جویی» و استفاده از ظرفیت نیروگاه‌های موضوع ماده ۴ قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق، محدودیت‌های احتمالی را به‌طور کامل مرتفع کنند.