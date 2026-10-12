خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها، حمیدرضا عبدالمنافی: هر شهری شناسنامه‌ای دارد که همه آن را نمی‌توان در نقشه‌ها، خیابان‌ها و ساختمان‌هایش پیدا کرد؛ بخشی از این شناسنامه در دل خاک پنهان است، بخشی در بناهایی که از گذشته باقی مانده‌اند و بخشی دیگر در خاطره آدم‌هایی که محله‌ها را ساخته‌اند و به آن‌ها هویت بخشیده‌اند. کرج نیز از این قاعده جدا نیست؛ شهری که امروز با بزرگراه‌ها، محله‌های گسترده و جمعیت پرشمارش شناخته می‌شود، اما گذشته‌اش به سال‌هایی دورتر از شکل‌گیری سیمای امروزی آن بازمی‌گردد.

بیست مهر، روز فرهنگی کرج ( روز کرج )، بهانه‌ای است برای ورق زدن این شناسنامه؛ از محوطه‌های باستانی البرز و راه‌هایی که کاروان‌ها از آن عبور می‌کردند تا کاخ‌ها، مراکز علمی و محله‌هایی که در دوره معاصر شکل گرفتند.

در این میان، یک پرسش همچنان باقی است: کرجی که امروز می‌شناسیم، چگونه به اینجا رسیده و چه بخش‌هایی از گذشته آن هنوز در زندگی روزمره مردم جریان دارد؟

علیرضا عیاری، استاد دانشگاه و پژوهشگر کرج‌شناس، در گفتگو با خبرگزاری مهر از تاریخ این شهر به نشانه‌هایی اشاره می‌کند که هرکدام بخشی از این مسیر را روشن می‌کنند؛ نشانه‌هایی که از گذشته باستانی منطقه آغاز می‌شوند و تا داستان شکل‌گیری محله‌های امروز ادامه پیدا می‌کنند.

ردپای تاریخ در سرزمین البرز

برای شناخت گذشته کرج، باید کمی از محدوده شهر امروز که توسط وزارت کشور نقشه آن ترسیم شده است فاصله گرفت و به محوطه‌های باستانی استان البرز سر زد.

تپه ازبکی در شهرستان نظرآباد، یکی از مهم‌ترین محوطه‌های باستان‌شناختی استان البرز یا کرج قدیم است که آثار به‌دست‌آمده از آن، اطلاعاتی درباره سکونت انسان و شیوه زندگی جوامع کهن در اختیار پژوهشگران قرار می‌دهد.

عیاری با اشاره به این محوطه، بر پیشینه طولانی تاریخی منطقه تأکید می‌کند. تپه ازبکی، البته در محدوده شهرستان نظرآباد قرار دارد، نه شهر کرج؛ اما بخشی از میراث تاریخی سرزمینی است که امروز در محدوده استان البرز قرار گرفته است.

اهمیت چنین محوطه‌هایی تنها به قدمت آن‌ها محدود نمی‌شود. یافته‌های باستان‌شناختی می‌توانند از شیوه ساخت خانه‌ها، ابزارهای مورد استفاده و شکل‌گیری اجتماعات انسانی پرده بردارند. به همین دلیل، روایت تاریخ البرز را نمی‌توان تنها از روی بناهایی آغاز کرد که چند صد سال از ساخت آن‌ها می‌گذرد.

راه‌هایی که به شکل‌گیری کرج کمک کردند

جغرافیا در داستان کرج نقش مهمی داشته است. رودخانه، زمین‌های کشاورزی و قرار گرفتن منطقه در مسیر ارتباطی میان تهران و دیگر نواحی کشور، زمینه‌ای فراهم کرد تا این محدوده در دوره‌های مختلف اهمیت پیدا کند.

عیاری در روایت تاریخی خود، به توجه حکومت‌های گذشته به راه‌ها و گذرگاه‌ها اشاره می‌کند؛ مسیری که در کنار جابه‌جایی مسافران، برای انتقال کالا و ارتباط میان شهرها نیز اهمیت داشت.

آثار تاریخی باقی‌مانده از این دوره‌ها را می‌توان نشانه‌هایی از همین رفت‌وآمدها دانست. کاروانسرای شاه‌عباسی کرج، از بناهای شناخته‌شده شهر، یادآور زمانی است که کاروانسراها بخشی از شبکه ارتباطی کشور بودند و امکان توقف و استراحت مسافران را فراهم می‌کردند.

پل تاریخی دختر کرج نیز از آثار شاخص منطقه به شمار می‌رود. این پل که با نام پل شاه‌عباسی یا پل خاتون نیز شناخته می‌شود، بر رودخانه کرج قرار دارد و منابع گردشگری، سازه موجود را به دوره صفوی نسبت می‌دهند؛ هرچند از بقایای پلی قدیمی‌تر در این محدوده نیز یاد شده است.

این بناها فقط یادگارهایی برای بازدید گردشگران نیستند. هرکدام روایتی از نیازهای زمان خود دارند؛ از عبور از رودخانه تا فراهم کردن امکان سفر و تجارت. شاید به همین دلیل است که شناخت گذشته کرج، بدون توجه به راه‌ها و سازه‌های ارتباطی آن، کامل نخواهد بود.

کاخ سلیمانیه؛ یادگار یک دوره تاریخی

با رسیدن به دوره قاجار، نشانه‌های دیگری از گذشته کرج پیش روی ما قرار می‌گیرد. کاخ سلیمانیه، واقع در محوطه دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، از آثار تاریخی مهم شهر است که به دوره فتحعلی‌شاه قاجار تعلق دارد.

این بنا با معماری و نقاشی‌های تاریخی خود شناخته می‌شود و بخشی از حافظه تاریخی کرج را در خود نگه داشته است. قرار گرفتن آن در محوطه یک مرکز دانشگاهی نیز پیوندی جالب میان گذشته و امروز ایجاد کرده است؛ جایی که میراث معماری در کنار آموزش و پژوهش قرار گرفته است.

در دوره معاصر، گسترش راه‌های ارتباطی و توسعه مراکز آموزشی و اقتصادی، به تغییر چهره کرج کمک کرد.

جاده کرج _ چالوس یکی از نمونه‌های مهم این تحول است. عملیات احداث این جاده در اوایل دهه ۱۳۱۰ آغاز شد و مسیر در آذر ۱۳۱۲ به بهره‌برداری رسید. ساخت تونل کندوان نیز در سال ۱۳۱۴ آغاز شد و در سال ۱۳۱۷ به بهره‌برداری رسید.

توسعه راه‌ها رفت‌وآمد را آسان‌تر کرد و زمینه گسترش ارتباطات اقتصادی و اجتماعی را فراهم آورد. کرج نیز به‌تدریج از محدوده‌ای با بافت سکونتی محدودتر به شهری در حال گسترش تبدیل شد؛ روندی که در دهه‌های بعد سرعت بیشتری گرفت.

تاریخ محله‌های معروف کرج‌ از گوهردشت تا عظیمیه

اگر آثار تاریخی، گذشته دور کرج را روایت می‌کنند، محله‌های آن بخش دیگری از داستان شهر را پیش روی ما می‌گذارند؛ داستانی نزدیک‌تر به زندگی مردم و خاطراتی که هنوز در میان ساکنان قدیمی جریان دارد.

گوهردشت، جهانشهر و عظیمیه از محله‌هایی هستند که در روند توسعه معاصر کرج شکل گرفته‌اند و هرکدام گذشته و مسیر گسترش خاص خود را دارند.

عیاری در روایت خود از نقش محمدصادق فاتح یزدی در توسعه گوهردشت و جهانشهر یاد می‌کند. فاتح یزدی از چهره‌های اقتصادی و کارآفرین مرتبط با توسعه کرج در دوره معاصر بود و نام او با بخشی از تحولات شهری و اقتصادی این منطقه گره خورده است.

داستان شکل‌گیری محله‌ها، البته تنها به نام یک فرد خلاصه نمی‌شود. تغییر کاربری زمین‌ها، ایجاد راه‌های دسترسی، شکل‌گیری مراکز خدماتی و افزایش جمعیت، همگی در تبدیل محدوده‌های پراکنده به محله‌های شهری نقش داشته‌اند. برای روشن شدن جزئیات این روند، نقشه‌های قدیمی و اسناد شهرداری در کنار روایت ساکنان قدیمی اهمیت پیدا می‌کنند.

عیاری همچنین از عباس عظیمی‌آرام در ارتباط با شکل‌گیری عظیمیه نام می‌برد. در مورد محله‌هایی مانند صوفی‌آباد و حیدرآباد نیز روایت‌هایی درباره نقش اشخاص و خاندان‌های محلی در توسعه آن‌ها وجود دارد که بررسی اسناد و خاطرات شفاهی می‌تواند به روشن شدن ابعاد تاریخی‌شان کمک کند.

این بخش از تاریخ کرج، شاید بیش از هر بخش دیگری به زندگی روزمره مردم نزدیک باشد.

نام خیابان‌ها، محل خانه‌های قدیمی، نخستین مراکز درمانی و خدماتی و خاطرات ساکنان نخستین، همگی می‌توانند به ثبت تاریخ محله‌ها کمک کنند؛ تاریخی که اگر ثبت نشود، ممکن است با گذشت زمان از حافظه شهر پاک شود.

مفاخر؛ چهره‌هایی که به هویت شهر معنا می‌دهند

هویت یک شهر تنها در معماری و آثار باستانی آن خلاصه نمی‌شود. چهره‌های علمی، ادبی، هنری و موسیقی نیز بخشی از سرمایه فرهنگی شهر هستند؛ کسانی که آثار و زندگی‌شان در حافظه جمعی مردم باقی می‌ماند.

عیاری در گفت‌وگوی خود به آرامگاه شماری از چهره‌های فرهنگی و هنری در امامزاده طاهر علیه‌السلام و بهشت سکینه کرج و پیرامون آن اشاره می‌کند و نام‌هایی چون غلامحسین بنان، معینی کرمانشاهی و نجف دریابندری و ده‌ها هنرمند و موسیقیدان و شاعر را مطرح می‌کند.

یادآوری این نام‌ها فرصتی است تا نگاه به کرج از محدوده آثار تاریخی و محله‌ها فراتر برود و نقش این منطقه در جغرافیای فرهنگی ایران نیز دیده شود.

البته برای معرفی دقیق هر شخصیت، باید میان زادگاه، محل زندگی، محل فعالیت و محل دفن او تفاوت گذاشت و اطلاعات مربوط به آرامگاه‌ها را به‌طور مستقل بررسی کرد.

معرفی مفاخر، زمانی اثرگذارتر خواهد بود که به معرفی چند نام محدود نماند و آثار، زندگی و نسبت هر شخصیت با شهر نیز برای مخاطب روشن شود. چنین رویکردی می‌تواند به شناخت بهتر سهم کرج در تاریخ فرهنگ و هنر ایران کمک کند.

کرج امروز و مسئولیت حفظ گذشته

امروز کرج شهری بزرگ و متنوع است؛ شهری که بخش مهمی از جمعیت آن در دهه‌های اخیر به آن وارد شده‌اند و بسیاری از محله‌هایش با سرعت گسترش یافته‌اند. در چنین شرایطی، شناخت گذشته شهر شاید بیش از هر زمان دیگری اهمیت داشته باشد.

روز فرهنگی کرج فرصتی است تا تاریخ محله‌ها، آثار تاریخی و چهره‌های فرهنگی دوباره دیده شوند؛ نه فقط برای یادآوری گذشته، بلکه برای شناخت بهتر شهری که هر روز در آن زندگی می‌کنیم.

ثبت خاطرات ساکنان قدیمی، مستندسازی تاریخ محله‌ها، معرفی دقیق یافته‌های باستان‌شناختی و حفاظت از بناهای تاریخی می‌تواند بخشی از این مسیر باشد. این اقدامات کمک می‌کنند توسعه شهری به معنای فراموش کردن گذشته نباشد.

از تپه ازبکی در پهنه تاریخی البرز تا پل‌ها و کاروانسراها و از کاخ سلیمانیه تا گوهردشت و جهانشهر، هرکدام بخشی از داستانی بزرگ‌تر را روایت می‌کنند؛ داستان شهری که در گذر زمان تغییر کرده، گسترش یافته و هویت آن در پیوند میان گذشته و زندگی امروز شکل گرفته است.

شاید شناخت کرج از همین‌جا آغاز شود؛ از توجه به جزئیاتی که در شلوغی زندگی روزمره کمتر دیده می‌شوند، اما کنار هم قرار گرفتنشان نشان می‌دهد شهری که امروز می‌شناسیم، حاصل یک دوره یا یک نسل نیست، بلکه نتیجه تاریخی طولانی و تجربه‌های انباشته مردمانی است که در این سرزمین زیسته‌اند.