تشریح آخرین وضعیت تخلفات مالی در شرکت گاز کهگیلویه و بویراحمد

به گزارش خبرنگار مهر، حمید طالبی صبح پنجشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به رسیدگی به پرونده‌های تخلف، شفاف‌سازی مالی، پرداخت به موقع مطالبات پیمانکاران و ارتقای رفاه کارکنان گفت: پرونده‌های مرتبط با تخلفات در دستور کار دستگاه قضا قرار دارد و افرادی که پرونده آنان در جریان است، تا زمان نهایی شدن نتیجه بررسی‌ها، امکان حضور در محل کار را ندارند و بر اساس رأی نهایی، ممکن است مشمول اخطار یا حتی اخراج شوند.

مدیرعامل شرکت گاز کهگیلویه و بویراحمد افزود: این فرآیند تنها به رسیدگی قضائی محدود نمی‌شود، جدا از آن پرونده، تمامی مباحث به صورت داخلی و در هیئت‌های حل اختلاف و شورای اداری بخش‌های مختلف شرکت نیز به دقت بررسی می‌شوند تا هیچ موردی بدون پیگیری نماند.

علت‌یابی ریشه‌ای فساد و تخلفات

وی در تبیین رویکرد جدید مدیریت در شرکت گاز استان گفت: اعتقاد راسخ من این است که به جای تنها تمرکز بر تنبیه، باید به دنبال ریشه‌یابی مشکلات بود، مشکل اصلی تنها یک فرد خاص نیست؛ بلکه باید دید چه ضعف‌های سیستمی وجود دارد که ممکن است افراد را به سمت تخلفاتی مانند رشوه سوق دهد. ما باید بررسی کنیم که آیا گلوگاه‌های فساد شناسایی و اصلاح شده‌اند؟

شناسایی و تشویق نیروهای سالم

طالبی با اشاره به برنامه‌های این شرکت برای حفظ سلامت سازمانی، تأکید کرد: با استفاده از تمامی ظرفیت‌ها و داشته‌های خود، نیروهای سالم و خوش‌نام را شناسایی و به حساب آنان گذاشتیم و بازرسانی امین در شرکت داریم که به دقت امور را رصد می‌کنند و امروزه شرکت گاز استان از سلامت قابل قبولی برخوردار است و یک سامانه شفاف و سالم با تکیه بر تیمی کاردان و کارشناس ایجاد شده که در مسیر درست قرار گرفته است.

پرداخت به موقع مطالبات پیمانکاران؛ شاه‌بیت مبارزه با فساد

وی پرداخت به موقع بدهی‌های پیمانکاران را یکی از کلیدی‌ترین اقدامات در کاهش فساد دانست و در این زمینه بیان کرد: برای اولین بار در استان، موفق شدیم مطالبات پیمانکاران را به موقع و به صورت نقدی پرداخت کنیم و این کار باعث می‌شود پیمانکاران دیگر برای دریافت حق خود، نیاز به اتلاف وقت و متوسل شدن به روش‌های دیگر نداشته باشند که همین که پول نقدی از تهران دریافت می‌کنیم، بلافاصله به حساب پیمانکار واریز می‌شود این رویه، زمان بر نیست و کمک شایانی به شفافیت می‌کند.

مدیرعامل شرکت گاز استات تاکید کرد: گاهی یک پروژه با برآورد اولیه مثلاً سی میلیارد تومان تعریف می‌شود، اما پیمانکاران ما با ۳۰ درصد کمتر، پیشنهاد می‌دهند و در جلسات از ما می‌پرسند چرا شما قیمت را بالا می‌زنید؟ پاسخ ما این است که چون پرداخت ما نقدی و به موقع است و این امنیت خاطر، ارزش آن قیمت را دارد. این امر باعث رضایت پیمانکاران و جلوگیری از بروز بسیاری از مفاسد بالقوه شده است.

وی ایجاد انگیزه و رفع مشکلات معیشتی کارکنان را راهکاری اساسی در پیشگیری از تخلفات خواند و اظهار داشت: گر انگیزه باشد و کارمند از زندگی مرفه و مناسبی برخوردار باشد، به دنبال راه‌های انحرافی نخواهد رفت. بسیاری از تخلفات ناشی از ضعف‌ها و مشکلات مالی در زندگی افراد است که آنان را وادار به اشتباه می‌کند.

طالبی از اقدامات انجام‌شده گفت: خوشبختانه از زمانی که آمدیم، بحث اضافه کاری و پاداش کارکنان را به طور جدی پیگیری کردیم. برای اولین بار از سازمان برنامه و بودجه پیگیری لازم برای افزایش چشمگیر حقوق و مزایای همکاران را گرفتیم که در حدود ۸۰ تا ۹۰ درصدی را به همراه داشت. این افزایش، یکی از کمک‌های بزرگی بود تا همکاران کمتر در معرض وسوسه‌های مادی قرار بگیرند.