محمود رشیدیاقدم در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به ظرفیتهای اقتصادی استان اظهار کرد: راهاندازی مرکز سرمایهگذاری در کرمانشاه یکی از اقدامات مهم و تأثیرگذار در مسیر توسعه اقتصادی استان بوده است. تاکنون بیش از ۱۳۰ طرح اقتصادی از ظرفیتها و پتانسیلهای موجود در استان با کمک دانشگاه رازی آماده و جهت سرمایهگذاری در این مرکز معرفی شدهاند.
وی افزود: در این مرکز، نمایندگان تمامی دستگاههای اجرایی حضور دارند تا ضمن بررسی دقیق طرحها، توجیه فنی، اقتصادی و امکانسنجی آنها را به سرعت انجام دهند و فرآیند صدور مجوزها نیز در کوتاهترین زمان ممکن صورت گیرد. این اقدام موجب تسهیل در روند سرمایهگذاری و رفع موانع پیشروی متقاضیان شده است.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان کرمانشاه با بیان اینکه مرکز سرمایهگذاری توانسته نقش مهمی در بهبود فضای کسبوکار ایفا کند، ادامه داد: از زمان راهاندازی این درگاه تاکنون بیش از ۱۰۶ هزار مجوز در استان صادر شده است که از این میزان، ۱۲ هزار و ۲۱۷ مجوز مربوط به سال جاری بوده است.
رشیدیاقدم همچنین به عملکرد این مرکز در معرفی طرحهای اقتصادی طی یک سال گذشته اشاره کرد و گفت: در این مدت بیش از ۱۶ هزار و ۹۵۹ طرح اقتصادی معرفی شده و با پرداخت بیش از ۲.۵ همت تسهیلات ارزانقیمت بانکی، زمینه برای ایجاد ۱۹ هزار فرصت شغلی در استان فراهم شده است.
وی خاطرنشان کرد: اجرای این طرحها علاوه بر ایجاد فرصتهای شغلی پایدار، موجب ارتقای سطح معیشتی مردم استان، جذب سرمایهگذاران داخلی و خارجی و همچنین شکوفایی اقتصادی کرمانشاه خواهد شد.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان در پایان تأکید کرد: با توجه به ظرفیتهای ویژه کرمانشاه در حوزههای کشاورزی، صنعت، گردشگری و مرزهای صادراتی، مرکز سرمایهگذاری میتواند نقش کلیدی در تبدیل استان به یکی از قطبهای اقتصادی کشور ایفا کند و در این مسیر همکاری دانشگاهها، بخش خصوصی و دستگاههای اجرایی امری ضروری است.
نظر شما