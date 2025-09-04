  1. استانها
۱۳ شهریور ۱۴۰۴، ۱۳:۵۴

بیش از ۱۳۰ طرح اقتصادی در مرکز سرمایه‌گذاری کرمانشاه آماده جذب سرمایه

کرمانشاه- مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان کرمانشاه از آماده‌سازی بیش از ۱۳۰ طرح اقتصادی در مرکز سرمایه‌گذاری استان با همکاری دانشگاه رازی خبر داد.

محمود رشیدی‌اقدم در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به ظرفیت‌های اقتصادی استان اظهار کرد: راه‌اندازی مرکز سرمایه‌گذاری در کرمانشاه یکی از اقدامات مهم و تأثیرگذار در مسیر توسعه اقتصادی استان بوده است. تاکنون بیش از ۱۳۰ طرح اقتصادی از ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های موجود در استان با کمک دانشگاه رازی آماده و جهت سرمایه‌گذاری در این مرکز معرفی شده‌اند.

وی افزود: در این مرکز، نمایندگان تمامی دستگاه‌های اجرایی حضور دارند تا ضمن بررسی دقیق طرح‌ها، توجیه فنی، اقتصادی و امکان‌سنجی آنها را به سرعت انجام دهند و فرآیند صدور مجوزها نیز در کوتاه‌ترین زمان ممکن صورت گیرد. این اقدام موجب تسهیل در روند سرمایه‌گذاری و رفع موانع پیش‌روی متقاضیان شده است.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان کرمانشاه با بیان اینکه مرکز سرمایه‌گذاری توانسته نقش مهمی در بهبود فضای کسب‌وکار ایفا کند، ادامه داد: از زمان راه‌اندازی این درگاه تاکنون بیش از ۱۰۶ هزار مجوز در استان صادر شده است که از این میزان، ۱۲ هزار و ۲۱۷ مجوز مربوط به سال جاری بوده است.

رشیدی‌اقدم همچنین به عملکرد این مرکز در معرفی طرح‌های اقتصادی طی یک سال گذشته اشاره کرد و گفت: در این مدت بیش از ۱۶ هزار و ۹۵۹ طرح اقتصادی معرفی شده و با پرداخت بیش از ۲.۵ همت تسهیلات ارزان‌قیمت بانکی، زمینه برای ایجاد ۱۹ هزار فرصت شغلی در استان فراهم شده است.

وی خاطرنشان کرد: اجرای این طرح‌ها علاوه بر ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار، موجب ارتقای سطح معیشتی مردم استان، جذب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی و همچنین شکوفایی اقتصادی کرمانشاه خواهد شد.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان در پایان تأکید کرد: با توجه به ظرفیت‌های ویژه کرمانشاه در حوزه‌های کشاورزی، صنعت، گردشگری و مرزهای صادراتی، مرکز سرمایه‌گذاری می‌تواند نقش کلیدی در تبدیل استان به یکی از قطب‌های اقتصادی کشور ایفا کند و در این مسیر همکاری دانشگاه‌ها، بخش خصوصی و دستگاه‌های اجرایی امری ضروری است.

