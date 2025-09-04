سند بناهای تاریخی کاخ هشت بهشت و تالار تیموری رونمایی شد

به گزارش خبرنگارمهر، بعد از ظهر پنج شنبه آئین رونمایی از سند بناهای تاریخی کاخ هشت بهشت و تالار تیموری با حضور علی دارابی قائم‌مقام وزیر میراث فرهنگی، و مهدی جمالی‌نژاد استاندار اصفهان انجام شد.

استاندار اصفهان در حاشیه این مراسم، با اشاره به غنای تاریخی و فرهنگی اصفهان، بر لزوم حفاظت از این میراث گران‌بها برای نسل‌های آینده تأکید کرد.

مهدی جمالی‌نژاد در این نشست که به صورت مستمر و با هدف بهره‌برداری از دانش نخبگان برگزار می‌شود، گفت: خوشبختانه امروز شاهد برنامه بسیار خوبی در استان بودیم که در آن از چند اثر تاریخی رونمایی و همچنین از تجارب ارزشمند فرهیختگان در راستای پاسداری از میراث فرهنگی بهره‌برداری شد.

استاندار اصفهان افزود: این آثار گران‌قدر، نشان‌دهنده دانش غنی کشورمان است و باید تمامی تلاش خود را به کار گیریم تا آنها را برای آیندگان حفظ کنیم.

وی همچنین به نقش مدارس و مراکز آموزشی در انتقال این میراث به نسل‌های بعد اشاره کرد و خاطرنشان ساخت: آموزش و پرورش با همکاری نهادهای فرهنگی، باید دست به دست هم دهند تا مفاخر تاریخی و فرهنگی استان به درستی به نسل جوان معرفی شود.

در این مراسم، از تعدادی از آثار و پروژه‌های فرهنگی مرتبط با تاریخ و تمدن استان اصفهان رونمایی و از پیشکسوتان و مرمت‌کاران میراث فرهنگی اصفهان تقدیر شد.