به گزارش خبرنگار مهر، مهدی جمالی‌نژاد در آئین رونمایی دانشنامه اصفهان که صبح چهارشنبه در سالن کتابخانه مرکزی شهرداری اصفهان با حضور مقامات شهری، فرهیختگان و نخبگان علمی و فرهنگی برگزار شد با اشاره به اهمیت جمع‌آوری و ثبت دانش و تمدن این شهر اظهار کرد: دلم می‌خواست فرهیختگان، نخبگان و اندیشمندان اصفهان برای همیشه مجموعه‌ای از دانش و تجربه را زیر یک سقف مشاهده کنند و خوشبختانه امروز این آرزو محقق شد.

وی افزود: اصفهان همیشه شهری فراتر از جغرافیا بوده و روایت‌گر خاطرات، فرهنگ و هنر بی‌نظیر است. دانشنامه اصفهان مجموعه‌ای است که نه تنها تاریخ و تمدن شهر را بازآفرینی می‌کند، بلکه نقش مهمی در حفظ هویت و انتقال آن به نسل‌های آینده دارد.

استاندار اصفهان با اشاره به ابعاد مختلف دانشنامه گفت: این سامانه دانشی برای ثبت، حفظ و بازآفرینی هویت ملموس و ناملموس اصفهان طراحی شده و به‌عنوان یک بانک جامع دانش و تمدن، مرجع علمی، پژوهشی و فناوری نسل‌های آینده خواهد بود. این مجموعه قابلیت اتصال اصفهان به شبکه جهانی دانش را فراهم می‌کند و ابزار ارزشمندی برای پژوهشگران داخلی و بین‌المللی محسوب می‌شود.

جمالی‌نژاد تأکید کرد: دانشنامه اصفهان مرجع سه‌زبانه‌ای است که می‌تواند برندینگ شهری، دیپلماسی فرهنگی و معرفی هویت نوین شهر را به سطح جهانی ارتقا دهد. این پروژه نه تنها روایتگر تمدن و تاریخ اصفهان است، بلکه با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین و هوش مصنوعی، امکان توسعه پایدار، نوآوری و سرمایه‌گذاری در حوزه‌های فرهنگی و اقتصادی را فراهم می‌آورد.

وی افزود: دانشنامه اصفهان بستری برای ایجاد زبان مشترک میان نسل‌ها، ارتقای پژوهش‌های علمی و معرفی ظرفیت‌های گردشگری و صنایع خلاق شهر است و می‌تواند به‌عنوان یک پلتفرم آموزشی و پژوهشی در حوزه تاریخ، فلسفه و میراث فرهنگی مورد استفاده قرار گیرد.

استاندار اصفهان در پایان گفت: این پروژه نقطه آغاز معرفی اصفهان به جهان به‌عنوان مقصدی تمدنی است و می‌تواند به احیای مکتب فلسفی، تقویت بنیادهای فکری اسلامی و ایرانی و مقابله با تهاجم فرهنگی کمک کند. دانشنامه اصفهان گنجینه‌ای زنده و پویا است که مسیر آینده شهر را در حوزه‌های علم، فرهنگ و تمدن روشن خواهد کرد.