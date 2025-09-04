به گزارش خبرنگار مهر، مهدی یونسی بعد از ظهر پنجشنبه در نشست بررسی مشکلات منطقه هزارجریب که در روستای چناربن نکا برگزار شد، گفت: منطقه هزارجریب نکا از محرومترین نقاط شرق استان است که با چالشهای متعدد اقتصادی، خدماتی و زیربنایی مواجه است.
وی با اشاره به وضعیت نگرانکننده بیکاری در میان جوانان، افزود: کمبود زیرساختهای کشاورزی، ضعف در ارائه خدمات بهداشتی و آموزشی و همچنین بحران آب، زندگی را برای ساکنان این روستاها دشوار کرده و زمینه مهاجرت جوانان را فراهم ساخته است.
استاندار مازندران تأکید کرد: «یکی از مهمترین دغدغههای ما تنش آبی در شرق استان است. این بحران، نهتنها تولید و کشاورزی را با مشکل مواجه کرده بلکه درآمد خانوارهای روستایی را به شدت کاهش داده است. اگر چارهاندیشی نکنیم، پیامدهای اقتصادی و اجتماعی آن سنگین خواهد بود.»
وی با بیان اینکه حل مشکل آب در اولویت برنامههای توسعهای استان قرار دارد، ادامه داد: پروژههای آبرسانی و حمایت از بخش کشاورزی در دستور کار قرار گرفته و تلاش میکنیم با اجرای آنها بخشی از این بحران را مدیریت کنیم.
یونسی همچنین با اشاره به وضعیت کارخانه چیتسازی بهشهر اظهار داشت: این کارخانه در گذشته نقش مهمی در توسعه منطقه داشت اما به دلیل مشکلات متعدد، از رونق افتاد. احیای چنین واحدهایی میتواند موتور محرک اشتغال و تولید در شرق مازندران باشد.
استاندار مازندران در بخش دیگری از سخنانش به پروژههای عمرانی استان اشاره کرد و گفت: در ۹ ماه گذشته، بیش از ۴۹ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان پروژه در مازندران افتتاح شده است. از حدود هزار پروژه آغاز شده، ۹۰ درصد آنها در مرحله پایانی قرار دارد و تا تکمیل کامل ادامه خواهد یافت.
وی در پایان با تأکید بر پیگیری میدانی تعهدات مدیران گفت: به وعدههای خود پایبند هستم و با حضور میدانی در مناطق مختلف، تلاش میکنم مردم، بهویژه روستاییان، اثرات توسعه را در زندگی روزمره خود احساس کنند.
