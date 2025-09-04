  1. استانها
۱۳ شهریور ۱۴۰۴، ۱۵:۱۸

زنگ توسعه در شرق مازندران؛ محرومیت هزارجریب رفع می‌شود

ساری- استاندار مازندران با اشاره به مشکلات متعددی اقتصادی و زیربنایی در منطقه هزار جریب نکا برای رفع مشکلات وعده داد.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی یونسی بعد از ظهر پنجشنبه در نشست بررسی مشکلات منطقه هزارجریب که در روستای چناربن نکا برگزار شد، گفت: منطقه هزارجریب نکا از محروم‌ترین نقاط شرق استان است که با چالش‌های متعدد اقتصادی، خدماتی و زیربنایی مواجه است.

وی با اشاره به وضعیت نگران‌کننده بیکاری در میان جوانان، افزود: کمبود زیرساخت‌های کشاورزی، ضعف در ارائه خدمات بهداشتی و آموزشی و همچنین بحران آب، زندگی را برای ساکنان این روستاها دشوار کرده و زمینه مهاجرت جوانان را فراهم ساخته است.

استاندار مازندران تأکید کرد: «یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های ما تنش آبی در شرق استان است. این بحران، نه‌تنها تولید و کشاورزی را با مشکل مواجه کرده بلکه درآمد خانوارهای روستایی را به شدت کاهش داده است. اگر چاره‌اندیشی نکنیم، پیامدهای اقتصادی و اجتماعی آن سنگین خواهد بود.»

وی با بیان اینکه حل مشکل آب در اولویت برنامه‌های توسعه‌ای استان قرار دارد، ادامه داد: پروژه‌های آبرسانی و حمایت از بخش کشاورزی در دستور کار قرار گرفته و تلاش می‌کنیم با اجرای آن‌ها بخشی از این بحران را مدیریت کنیم.

یونسی همچنین با اشاره به وضعیت کارخانه چیت‌سازی بهشهر اظهار داشت: این کارخانه در گذشته نقش مهمی در توسعه منطقه داشت اما به دلیل مشکلات متعدد، از رونق افتاد. احیای چنین واحدهایی می‌تواند موتور محرک اشتغال و تولید در شرق مازندران باشد.

استاندار مازندران در بخش دیگری از سخنانش به پروژه‌های عمرانی استان اشاره کرد و گفت: در ۹ ماه گذشته، بیش از ۴۹ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان پروژه در مازندران افتتاح شده است. از حدود هزار پروژه آغاز شده، ۹۰ درصد آن‌ها در مرحله پایانی قرار دارد و تا تکمیل کامل ادامه خواهد یافت.

وی در پایان با تأکید بر پیگیری میدانی تعهدات مدیران گفت: به وعده‌های خود پایبند هستم و با حضور میدانی در مناطق مختلف، تلاش می‌کنم مردم، به‌ویژه روستاییان، اثرات توسعه را در زندگی روزمره خود احساس کنند.

