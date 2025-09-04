لزوم ورود موسسات مردم نهاد به روش های جدید کنش گری اجتماعی

به گزارش خبرگزاری مهر، اکرم نجفی در دومین جلسه هماهنگی برگزاری نخستین رویداد هم‌اندیشی آینده اجتماعی اظهار داشت: استان قزوین برای نخستین بار در یک طرح ابتکاری به دنبال بهره گیری از ظرفیت موسسات مردم نهاد در یک فضای جدید و علمی است که امیدواریم مورد استقبال سمن‌ها قرار گیرد.

وی افزود: موسسات می‌توانند با شرکت در این رویداد ضمن بیان نقطه نظرات و ایده‌های خود در قالب‌های متنوع و در محورهای مختلف، مسئولان و مدیران دولتی را در زمینه مدیریت اجتماعی یاری کنند.

وی افزود: در این رویداد، شرکت‌کنندگان می‌توانند با انتخاب یکی از موضوعات محوری، ایده‌ها، تجربیات یا تحلیل‌های خود را در قالب‌های مقاله تحلیلی، مصاحبه، تجربه نگاری، پاورپوینت خلاق و آثار هنری و نمایشی (پوستر، کلیپ، عکس، موشن‌گرافی، تئاتر و…) ارائه کنند.

وی افزود: این رویداد با محوریت تشکل‌ها، کانون‌ها، مؤسسات مردمی و فعالان اجتماعی استان قزوین برگزار می‌شود و فرصتی برای اندیشه‌ورزی، تبادل تجربه و اثرگذاری در مسیر آینده اجتماعی استان است.