۱۳ شهریور ۱۴۰۴، ۱۶:۵۸

لزوم ورود موسسات مردم نهاد به روش های جدید کنش گری اجتماعی

قزوین- مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری قزوین از بسترسازی برای ورود موسسات مردم نهاد به روش های جدید کنش گری اجتماعی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، اکرم نجفی در دومین جلسه هماهنگی برگزاری نخستین رویداد هم‌اندیشی آینده اجتماعی اظهار داشت: استان قزوین برای نخستین بار در یک طرح ابتکاری به دنبال بهره گیری از ظرفیت موسسات مردم نهاد در یک فضای جدید و علمی است که امیدواریم مورد استقبال سمن‌ها قرار گیرد.

وی افزود: موسسات می‌توانند با شرکت در این رویداد ضمن بیان نقطه نظرات و ایده‌های خود در قالب‌های متنوع و در محورهای مختلف، مسئولان و مدیران دولتی را در زمینه مدیریت اجتماعی یاری کنند.

وی افزود: در این رویداد، شرکت‌کنندگان می‌توانند با انتخاب یکی از موضوعات محوری، ایده‌ها، تجربیات یا تحلیل‌های خود را در قالب‌های مقاله تحلیلی، مصاحبه، تجربه نگاری، پاورپوینت خلاق و آثار هنری و نمایشی (پوستر، کلیپ، عکس، موشن‌گرافی، تئاتر و…) ارائه کنند.

وی افزود: این رویداد با محوریت تشکل‌ها، کانون‌ها، مؤسسات مردمی و فعالان اجتماعی استان قزوین برگزار می‌شود و فرصتی برای اندیشه‌ورزی، تبادل تجربه و اثرگذاری در مسیر آینده اجتماعی استان است.

