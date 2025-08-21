به گزارش خبرگزاری مهر، اکرم نجفی از تشکیل کارگروه‌های ویژه برای بازگشت کودکان بازمانده از تحصیل در قزوین خبر داد و اظهار کرد: در راستای حمایت از حق تحصیل تمامی کودکان و جلوگیری از محرومیت آموزشی، جلسات تخصصی با محوریت بررسی علل بازماندگی از تحصیل در استان برگزار شد.

وی افزود: بر اساس نتایج این نشست‌ها، چهار کارگروه تخصصی متناسب با مهم‌ترین دلایل بازماندن دانش‌آموزان از تحصیل شامل مشکلات اقتصادی، موانع فرهنگی و اجتماعی، مسائل هویتی و حقوقی و کمبود زیرساخت‌های آموزشی تشکیل شده است.

نجفی گفت: این کارگروه‌ها با همکاری دستگاه‌های اجرایی، نهادهای حمایتی و سازمان‌های مردم‌نهاد، مأموریت دارند ضمن شناسایی دقیق کودکان بازمانده، برنامه‌های عملی برای بازگشت آنان به مدرسه را پیگیری کنند.

مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری قزوین در ادامه گفت: با عزم جدی استان، اقداماتی برای رفع موانع و بازگرداندن دانش‌آموزان بازمانده از تحصیل آغاز شده و تاکنون موارد متعددی با موفقیت به چرخه آموزش بازگشته‌اند و این روند با همکاری همه دستگاه‌ها ادامه خواهد داشت.

وی افزود: هیچ کودکی در استان نباید از حق طبیعی آموزش محروم بماند و تلاش ما بر این است تا از طریق حمایت‌های مالی، تسهیل مسائل هویتی، فرهنگ‌سازی و توسعه زیرساخت‌های آموزشی، زمینه حضور همه دانش‌آموزان در کلاس‌های درس فراهم شود.