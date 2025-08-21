  1. استانها
  2. قزوین
۳۰ مرداد ۱۴۰۴، ۱۱:۵۹

تشکیل کارگروه‌های ویژه برای بازگشت کودکان بازمانده از تحصیل در قزوین

قزوین- مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری قزوین از تشکیل کارگروه های ویژه برای بازگشت کودکان بازمانده از تحصیل خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، اکرم نجفی از تشکیل کارگروه‌های ویژه برای بازگشت کودکان بازمانده از تحصیل در قزوین خبر داد و اظهار کرد: در راستای حمایت از حق تحصیل تمامی کودکان و جلوگیری از محرومیت آموزشی، جلسات تخصصی با محوریت بررسی علل بازماندگی از تحصیل در استان برگزار شد.

وی افزود: بر اساس نتایج این نشست‌ها، چهار کارگروه تخصصی متناسب با مهم‌ترین دلایل بازماندن دانش‌آموزان از تحصیل شامل مشکلات اقتصادی، موانع فرهنگی و اجتماعی، مسائل هویتی و حقوقی و کمبود زیرساخت‌های آموزشی تشکیل شده است.

نجفی گفت: این کارگروه‌ها با همکاری دستگاه‌های اجرایی، نهادهای حمایتی و سازمان‌های مردم‌نهاد، مأموریت دارند ضمن شناسایی دقیق کودکان بازمانده، برنامه‌های عملی برای بازگشت آنان به مدرسه را پیگیری کنند.

مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری قزوین در ادامه گفت: با عزم جدی استان، اقداماتی برای رفع موانع و بازگرداندن دانش‌آموزان بازمانده از تحصیل آغاز شده و تاکنون موارد متعددی با موفقیت به چرخه آموزش بازگشته‌اند و این روند با همکاری همه دستگاه‌ها ادامه خواهد داشت.

وی افزود: هیچ کودکی در استان نباید از حق طبیعی آموزش محروم بماند و تلاش ما بر این است تا از طریق حمایت‌های مالی، تسهیل مسائل هویتی، فرهنگ‌سازی و توسعه زیرساخت‌های آموزشی، زمینه حضور همه دانش‌آموزان در کلاس‌های درس فراهم شود.

