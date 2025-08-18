  1. استانها
برنامه مدیریت محله محور از اولویت های دولت چهاردهم است

قزوین- مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری قزوین مدیریت محله محور را اولویت دولت دانست و گفت: هدفگذاری اولیه، فعال سازی ۲۶۳ مسجد در راستای اجرای این طرح است.

به گزارش خبرگزاری مهر، اکرم نجفی در جلسه برنامه مدیریت محله محور استان که در مسجد جوادالائمه محله راه آهن برگزار شد، اظهار داشت: خوشبختانه مسجد جوادالائمه به عنوان یک مسجد پیشران در سطح شهر قزوین شناخته می‌شود و گروهی از مردم فعالیت‌های خودجوش و ابتکاری را با استفاده از ظرفیت ساکنین رقم زده‌اند و این اقدامات الگویی مناسبی برای سایر نقاط شهر خواهند بود.

وی افزود: با مطالعه بافت اجتماعی محلات، تصمیم گرفتیم طرح مدیریت محله محور را که از اولویت‌های دولت چهاردهم است، از محله راه آهن شروع نمائیم و در ادامه بتوانیم این طرح را در سایر محلات استان اجرا و از تجربیات این محله به عنوان الگو در سایر محلات استفاده کنیم.

نجفی اضافه کرد: طرح‌های محله محور در راستای تقویت همبستگی و انسجام اجتماعی طراحی شده‌اند چرا که در گذشته بافت اجتماعی و همبستگی در جامعه زیاد بود و ساکنان محله از احوال هم باخبر می‌شدند. آسیب‌های اجتماعی نظیر طلاق با ورود بزرگ‌ترها کاهش پیدا می‌کرد ولی با تغییر سبک زندگی و جدا شدن مردم ازهم، شاهد کاهش این همبستگی شده‌ایم و همین مهم مشکلات زیادی را ایجاد کرده است.

مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری قزوین با بیان اینکه راهکار تقویت همبستگی استفاده از ظرفیت‌های ساکنان و افراد دغدغه مند در محلات است تا در کنار هم و با حمایت دولت بتوانند مسائل و مشکلات را برطرف نمایند، افزود: این طرح سه گام اصلی دارد. گام اول تشکیل شورای پیشرفت محله، گام دوم تهیه نظام مسائل و بانک اطلاعاتی ظرفیت‌های محله و گام سوم عملیات میدانی برای حل مسائل است.

نجفی با بیان اینکه در محله راه آهن گام‌های اولیه طرح برداشته شده است، گفت: امیدواریم با سازماندهی اقدامات بتوانیم الگوی مناسبی را برای سایر مناطق تهیه نمائیم و شاهد ارتقا کیفیت زندگی در محلات و کاهش آسیب‌های اجتماعی باشیم.

مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی در پایان گفت: هدفگذاری اولیه طرح فعال سازی ۲۶۳ مسجد در راستای اجرای این طرح است.

