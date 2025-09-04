  1. دانش و فناوری
  2. فناوری اطلاعات و ارتباطات
۱۳ شهریور ۱۴۰۴، ۱۷:۵۰

با هدف توسعه و راهبری شبکه اجتماعی انجام شد؛

امضای تفاهم‌نامه بین‌ همراه اول و سازمان تحقیقات،آموزش و ترویج کشاورزی

همراه اول و سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی به‌منظور توسعه فرایندهای ارتباطی نوین و راهبری هوشمند تبادل اطلاعات بر بستر شبکه‌های اجتماعی، تفاهم‌نامه همکاری امضا کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز ارتباطات، توسعه برند و رویدادهای بین‌المللی همراه اول، روز پنجشنبه ۱۳ شهریور ۱۴۰۴، حمید بهروزی قائم مقام مدیرعامل همراه اول و غلامرضا گلمحمدی رییس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی (تات) در حضور غلامرضا نوری قزلجه وزیر جهاد کشاورزی تفاهم‌نامه همکاری امضا کردند.

این تفاهم‌نامه با هدف توسعه و تسهیل فرایندهای ارتباطی و هوشمندسازی تبادل داده‌ها در صنعت کشاورزی و فعالان حوزه کشاورزی کشورمان صورت گرفته است.

همراه اول با تکیه بر زیرساخت‌های شبکه و اتصالات، توانمندی فنی و سوابق موفق درتوسعه سکوی‌های ارتباطی، همکاری در «راه‌اندازی و توسعه اختصاصی شبکه اجتماعی کشاورزی ایران» (تاک) را در دستور کار قرار داده است. این سکو با هدف ایجاد بستر یکپارچه ارتباطی میان ذی‌نفعان بخش کشاورزی و تسهیل انتقال دانش و فناوری طراحی و پیاده‌سازی می‌شود.

هدف «تاک» ایجاد بستری یکپارچه برای ارتباطات کشاورزان، کارشناسان و فعالان زنجیره ارزش کشاورزی است تا بتوانند به دانش، خدمات و بازار دسترسی داشته باشند. راه‌اندازی و توسعه اختصاصی شبکه اجتماعی کشاورزی ایران (تاک) به منظور استفاده کشاورزان و خانواده بهره‌برداران کشاورزی کشورمان است. با توجه به اهمیت توسعه زیرساخت‌های ارتباطی در مسیر تحقق اهداف اقتصاد دیجیتال کشورمان، هدف‌گذاری برای پشتیبانی از ۱۵ میلیون کاربر در این شبکه اجتماعی در نظر گرفته شده است.

