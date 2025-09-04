ضریب نفوذ اینترنت ثابت و همراه در بهار ۱۴۰۴ افزایشی شد

به گزارش خبرنکار مهر، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در آخرین شماره از فصلنامه این سازمان، گزارش شاخص‌های آماری بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات مربوط به بهار ۱۴۰۴ را منتشر کرده است که بر اساس داده‌های ارائه شده در این گزارش آماری، مشترکان پهن‌باند ثابت در بهار امسال به ۱۱ میلیون رسیده‌اند که افزایش ۴۷/‏۱ درصدی نسبت به سه ماهه ابتدایی‬ سال ۱۴۰۳ را دارد.

از سوی دیگر ضریب نفوذ پهن باند سیار در بازه زمانی ذکر شده رشد ‏۶۷/‏۵ درصدی داشته است.

تا پایان بهار امسال، تعداد مشترک پهن باند سیار به ۱۲۱ میلیون و ۲۴۸ هزار مشترک رسیده است.

همچنین ضریب نفوذ اینترنت ثابت برای اولین بار در سال‌های اخیر به بیش از ۱۳ درصد رسیده است که البته به نسبت ضریب نفوذ ۱۴۰ درصدی اینترنت همراه، بسیار ناچیز است.

همچنین بر اساس این گزارش، سهم بازار مشترکین تلفن ثابت، تعداد خطوط شهری و روستایی، تعداد خطوط منصوبه و دایری و ضریب نفوذ تلفن ثابت اعلام شد.

شرکت مخابرات ایران ( TCI) حدود ۹۸/۹۲۴ درصد از سهم بازار مشترکین تلفن ثابت، شرکت‌های دارای پروانه FCP که یک ارائه دهنده‌های سرویس‌های اینترنتی و ارتباطی ثابت هستند ۱/۰۶۵ درصد و SERVCO تنها ۰/۰۱۱ درصد را در اختیار دارد.

بر اساس این گزارش تعداد اشتراک‌های روستایی از بهار سال ۱۴۰۳ تا بهار ۱۴۰۴، ۱۸/‏۰ درصد کاهش داشته است و تعداد روستاهای دارای ارتباط رشد‬ ۰۱/‏۰‬ درصدی‬ داشته‬ و‬ تعداد روستاهای دارای تلفن خانگی ۰۲۹۵/‏۰ درصد رشد داشته است.

براساس گزارش رگولاتوری عمده سهم بازار اینترنت ثابت با رقم ۶۸ درصد به فناوری X-DSL گره خورده و تعداد کاربران TD-LTE به ۲۳ درصد رسیده است و همچنین ۳ درصد به وای فای مربوط می‌شود.