توقیف کامیون اسکانیا عبوری در سرخه؛ مواد دخانی قاچاق کشف شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ سید جلال حسینی ظهر دوشنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران به میزبانی فرماندهی انتظامی سرخه با بیان اینکه گشت زنی در حوزه استحفاظی برای پیشگیری از قاچاق کالا مستمر انجام می‌شود، ابراز داشت: انجام این اقدامات مقابله‌ای همواره در دستور کار نیروی انتظامی قرار دارد.

وی با بیان اینکه مأموران پلیس سرخه متوجه کامیون اسکانیا عبوری مشکوک شدند، افزود: خودرو متوقف و دستور بازرسی آن صادر شد.

فرمانده انتظامی سرخه با بیان اینکه این کامیون در مسیر تهران به مشهد در حال تردد بود، ابراز داشت: با کشف مواد دخانی قاچاق این کامیون از تردد باز ماند.

حسینی با بیان اینکه ۲۲ هزار نخ انواع سیگار خارجی و یک هزار و ۲۸۰ پاکت تنباکو میوه‌ای در این کامیون کشف شدند، تصریح کرد: این محموله در قسمت بار به صورت حرفه‌ای جا سازی شده بود.

وی ارزش محموله را دو میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال عنوان کرد و افزود: در این رابطه راننده دستگیر و به مراجع قضائی معرفی شده است.