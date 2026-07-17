کشف کالای قاچاق ۱۰ میلیارد ریالی از یک کامیون در سرخه

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ مهدی شهاب‌الدین صبح آدینه در جریان انجام ماموریت پلیسی اظهار کرد: در راستای اجرای طرح‌های مقابله با قاچاق کالا و ارز محور اصلی این شهرستان و خودروهای عبوری به دقت رصد می‌شوند.

وی ادامه داد: در راستای همین ماموریت مأموران کلانتری ۱۱ سرخه هنگام کنترل خودروهای عبوری به یک دستگاه کامیون مشکوک شده و آن را برای بررسی بیشتر متوقف کردند.

فرمانده انتظامی سرخه توضیح داد: مأموران در بازرسی از این خودرو موفق به کشف محموله‌ای از کالای قاچاق شامل سیگار خارجی، مقادیری لوازم آرایشی، ساعت هوشمند، فندک و دیگر اقلام شدند.

شهاب الدین با بیان اینکه کارشناسان ارزش تقریبی این محموله را ۱۰ میلیارد ریال برآورد کردند، یادآور شد: در این عملیات انواع سیگار خارجی، لوازم آرایشی، ساعت هوشمند و سایر اقلام قاچاق کشف و ضبط شد.

وی اضافه کرد: خودروی حامل کالا توقیف و پرونده‌ای در این خصوص تشکیل شد تا اقدامات قانونی لازم انجام شود.

فرمانده انتظامی سرخه با تأکید بر عزم جدی پلیس در برخورد با قاچاق کالا، اضافه کرد: مبارزه با قاچاق کالا و ارز به‌صورت مستمر در دستور کار فرماندهی انتظامی قرار دارد و شهروندان می‌توانند هرگونه اخبار و اطلاعات مرتبط با این حوزه را از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.