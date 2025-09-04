توقیف ۳ تن فرآورده خام دامی در قوچان

حامد شمس در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پنج‌ماهه نخست سال جاری با انجام بازدیدهای نظارتی از مراکز عرضه فرآورده‌های خام دامی، حدود سه تن فرآورده غیربهداشتی کشف و توقیف شد و واحدهای متخلف به مراجع قضائی معرفی شدند.

رئیس شبکه دامپزشکی قوچان بیان کرد: در راستای ارتقای سطح بهداشت عمومی و صیانت از سلامت مصرف‌کنندگان، طی پنج‌ماهه نخست سال جاری یک هزار ۱۸۲ بازدید نظارتی از مراکز عرضه فرآورده‌های خام دامی در این شهرستان انجام شده است.

وی افزود: این بازدیدها به صورت مستمر و در قالب گشت‌های مشترک با دستگاه‌های مرتبط صورت گرفته است و در جریان آن‌ها حدود سه تن فرآورده خام دامی غیربهداشتی کشف و توقیف شد که با دستور مرجع قضائی تعیین تکلیف و در همین مدت برای ۲۵ واحد صنفی متخلف پرونده قضائی تشکیل و به مراجع ذیصلاح ارجاع داده شد.

شمس با تأکید بر اینکه سلامت جامعه خط قرمز دامپزشکی است، خاطرنشان کرد: بازرسی‌های مستمر و تشدید نظارت‌ها با هدف پیشگیری از بیماری‌های مشترک انسان و دام، تضمین سلامت عمومی و ارتقای کیفیت فرآورده‌های خام دامی عرضه‌شده در سطح شهرستان، با جدیت ادامه خواهد یافت.