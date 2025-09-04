  1. استانها
تأکید فرماندار سمنان بر اجرای بی‌قید و شرط مصوبات اشتغال

سمنان- فرماندار سمنان با اشاره به بررسی عملکرد نیمه نخست سال، دستگاه‌ها را موظف به تحقق تعهدات اشتغال در مهلت‌های تعیین‌شده دانست و گفت: رونق اقتصادی و ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار در صدر است.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی صمیمیان شامگاه پنج‌شنبه در جلسه شورای اشتغال سمنان که در سالن جلسات فرمانداری شهرستان برگزار شد، اظهار کرد: جلسات شورای اشتغال باید به صورت منظم برگزار شود و مصوبات آن با جدیت توسط دستگاه‌های اجرایی پیگیری و اجرا گردد.

وی با اشاره به بررسی عملکرد نیمه نخست سال افزود: دستگاه‌ها موظف‌اند در بازه زمانی تعیین شده نسبت به تحقق تعهدات اشتغال اهتمام لازم داشته باشند و استفاده از ظرفیت پارک علم و فناوری در راستای توسعه کسب‌وکارها باید مورد توجه جدی قرار گیرد.

فرماندار سمنان خاطرنشان کرد: هدف مجموعه مدیریت شهرستان، ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار و حمایت از رونق کسب‌وکارها است و انتظار می‌رود با همکاری دستگاه‌ها، مصوبات شورای اشتغال حداکثر با سرعت و دقت اجرا شود.

