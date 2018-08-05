به گزارش خبرنگار مهر، علیاصغر جمعهای ظهر یکشنبه در چهلمین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی سمنان که به میزبانی اتاق بازرگانی برگزار شد، ضمن بیان اینکه از استاندار میخواهیم تا نسبت به شناسایی و رصد قوانین مخل کسبوکار در استان اقدام کند، تأکید کرد: مدیران کل دستگاههای اجرایی با توجه به شناخت و اشرافیتی که به مقوله قوانین دارند میتوانند مواردی مانند دستورالعملها و بخشنامههایی که مخل کسب کار و حتی مانع از تسهیل اشتغال میشوند را شناسایی و به شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی و همچنین کارگروه اشتغال برای رفع، انتقال دهند.
وی افزود: شناسایی این قوانین مخل کسبوکار در کنار استمرار منظم و برنامهریزیهای دقیق شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان منجر به پیگیری مسائل و گرهگشاییهایی در حوزههایی مانند اشتغال میشود.
ضرورت اجرایی شدن مصوبات شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان سمنان بابیان اینکه مصوبات این شورا لازمالاجرا است، گفت: تمام اهتمام دبیرخانه شورای گفتگوی بین بخش خصوصی و دولت تسهیل مسائل قانونی و دستورالعملها با همکاری دستگاههای ذیربط است.
جمعهای بیان کرد: باید شرایط برای ایجاد کسبوکار بهخصوص برای جوانانی که بهتازگی ازدواجکردهاند، یکی از ضرورتهای استان سمنان است که این امر اهتمام تمام دستگاههای اجرایی را میطلبد.
رستم سعد اللهی رئیس انجمن مدیران صنایع استان سمنان نیز در این نشست تهیه مواد اولیه را برای صاحبان کسب کار، دشوار ارزیابی کرد و گفت: در حال حاضر تهیه مواد اولیه بسیار سخت در بازار تهیه میشود و اگر برای این موضوع تمهیدی اندیشیده نشود امکان خواب کارخانههای بزرگ وجود خواهد داشت.
