آغاز ترخیص خودروهای خارجی در گمرک خرمشهر پس از ۵ سال بلاتکلیفی

به گزارش خبرنگار مهر، پس از گذشت بیش از پنج سال از توقف خودروهای خارجی وارد شده توسط شهروندان و سازمانها در گمرک خرمشهر، سرانجام با دستور و پیگیریهای سید محمدرضا موالیزاده، استاندار و رییس شورای تامین خوزستان، فرآیند ترخیص صدها خودروی خارجی طی یک هفته اخیر آغاز و تاکنون حدود ۳۰ درصد این وسایط نقلیه پس از دریافت مجوز سازمانهای استاندارد و حفاظت محیط زیست از محوطه گمرگ ترخیص شدند و تردد خود را در شهرهای مختلف استان شروع کردند
این اقدام در چارچوب تحقق وعده قبلی استاندار در بازدید دهم مرداد ماه ۱۴۰۴ و در راستای تسهیل امور تجاری و رونق بخشی اقتصادی به منطقه انجام شده است. پیش از این، مشکلاتی نظیر عدم تأمین ارز و مجوزهای لازم، باعث بلاتکلیفی و دپوی طولانیمدت خودروها در گمرک و بندر خرمشهر شده بود.
در مردادماه سال جاری، استاندار خوزستان با حضور در محل دپوی خودروها از نزدیک در جریان مشکلات ترخیص قرار گرفت و وعده داد تا با استفاده از مصوبات شورای تأمین استان، زمینه آزادسازی و ترخیص این محمولهها فراهم شود.
با آغاز رسمی فرآیند ترخیص، امید میرود که به زودی شاهد کاهش نگرانیهای مالکان خودروهای متوقفشده و رونق بیشتر فعالیتهای اقتصادی در این منطقه استراتژیک باشیم.
