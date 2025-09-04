  1. استانها
  2. خوزستان
۱۴ شهریور ۱۴۰۴، ۰:۰۸

آغاز ترخیص خودروهای خارجی در گمرک خرمشهر پس از ۵ سال بلاتکلیفی

اهواز - پس از گذشت بیش از پنج سال از توقف خودروهای خارجی در گمرک خرمشهر، سرانجام با دستور رییس شورای تامین خوزستان، فرآیند ترخیص صدها خودروی خارجی طی یک هفته اخیر آغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر، پس از گذشت بیش از پنج سال از توقف خودروهای خارجی وارد شده توسط شهروندان و سازمان‌ها در گمرک خرمشهر، سرانجام با دستور و پیگیری‌های سید محمدرضا موالی‌زاده، استاندار و رییس شورای تامین خوزستان، فرآیند ترخیص صدها خودروی خارجی طی یک هفته اخیر آغاز و تاکنون حدود ۳۰ درصد این وسایط نقلیه پس از دریافت مجوز سازمان‌های استاندارد و حفاظت محیط زیست از محوطه گمرگ ترخیص شدند و تردد خود را در شهرهای مختلف استان شروع کردند

این اقدام در چارچوب تحقق وعده قبلی استاندار در بازدید دهم مرداد ماه ۱۴۰۴ و در راستای تسهیل امور تجاری و رونق بخشی اقتصادی به منطقه انجام شده است. پیش از این، مشکلاتی نظیر عدم تأمین ارز و مجوزهای لازم، باعث بلاتکلیفی و دپوی طولانی‌مدت خودروها در گمرک و بندر خرمشهر شده بود.

در مردادماه سال جاری، استاندار خوزستان با حضور در محل دپوی خودروها از نزدیک در جریان مشکلات ترخیص قرار گرفت و وعده داد تا با استفاده از مصوبات شورای تأمین استان، زمینه آزادسازی و ترخیص این محموله‌ها فراهم شود.

با آغاز رسمی فرآیند ترخیص، امید می‌رود که به زودی شاهد کاهش نگرانی‌های مالکان خودروهای متوقف‌شده و رونق بیشتر فعالیت‌های اقتصادی در این منطقه استراتژیک باشیم.

