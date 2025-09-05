محفل قرآنی کودکان مریوانی به مناسبت میلاد پیامبر اعظم (ص) برگزار شد

سیده ثریا کهنه‌پوشی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: خانه قرآن حضرت مریم (س) در شهر مریوان همزمان با ایام پرشکوه ربیع‌الاول میزبان محفل معنوی تلاوت و تفسیر قرآن کریم شد.

وی افزود: در این مراسم که با حضور جمعی از کودکان قرآن‌آموز و خانواده‌های آنان در مسجد حضرت عکاشه (ع) برپا شد، به تلاوت و شرح معارف سوره مبارکه «مائده» پرداخته شد.

وی، با بیان اینکه برگزاری چنین برنامه‌هایی نقش مؤثری در انس کودکان با قرآن دارد، گفت: تلاش ما این است که آموزش قرآن تنها به خواندن ختم نشود، بلکه کودکان با مفاهیم اخلاقی و اجتماعی آیات نیز آشنا شوند.

کهنه‌پوشی تصریح کرد: در سوره مائده بر رعایت عهد، امانت‌داری و پایبندی به احکام الهی تأکید شده که برای تربیت نسل آینده بسیار ارزشمند است.

مربی خانه قرآن حضرت مریم (س) مسجد حضرت عکاشه (ع) مریوان افزود: مناسبت‌های مذهبی فرصتی برای نزدیک کردن خانواده‌ها به آموزه‌های دینی است و این جلسات علاوه بر ایجاد فضای معنوی، نشاط اجتماعی نیز در میان کودکان و نوجوانان به همراه دارد.