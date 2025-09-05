جشنواره تورنتو با تجلیل از یک کمدین و اشاره به قلدری ترامپ شروع شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، جشنواره بین‌المللی فیلم تورنتو، پنجاهمین دوره خود را دیشب (عصر پنجشنبه) با اولین نمایش جهانی فیلم «جان کَندی: من از خودم خوشم می‌آید» شروع کرد. این مستند زندگی و حرفه جان کندی کمدین مشهوری را که سال ۱۹۹۴ در ۴۳ سالگی بر اثر حمله قلبی درگذشت، دربرمی‌گیرد.

شب افتتاحیه این جشن سینمایی با نمایش این فیلم به شدت بر غرور کانادایی تکیه کرد؛ امری که اغلب در این جشنواره چهره نمی کند و برای مثال سال پیش کمدی «فندق‌شکن‌ها» ساخته بن استیلر، فیلم افتتاحیه جشنواره بود. «من از خودم خوشم می‌آید» که ۱۰ اکتبر توسط آمازون پخش می‌شود، حال و هوای ملی برای مردم کانادا داشت.

کندی یک قهرمان محلی بود که قبل از درخشش در تلویزیون ملی کانادا در تورنتو بزرگ شده بود و در نهایت به لطف بازی در فیلم‌هایی مانند «شلپ شلوپ»، «دایی باک»، «توپ‌های فضایی» و «هواپیماها، قطارها و اتومبیل‌ها» به یکی از پرطرفدارترین ستاره‌های کمدی نسل خود بدل شد. رایان رینولدز دیگر چهره مشهور کانادایی صنعت سینمای جهان که این مستند را تهیه کرده و کالین هنکس پسر تام هنکس که کارگردان فیلم است، در مراسم افتتاحیه حضور داشتند تا از این چهره فقید تجلیل کنند.

رینولدز درباره آشنایی‌اش با آثار کندی گفت: من اینجا بزرگ شدم و تلویزیون ملی کانادا در خانه ما جایگاه مهمی داشت. ما در جامعه‌ای واقعاً کنترل‌شده زندگی می‌کنیم که در آن بچه‌ها از جمله بچه‌های خودم، از رنج کشیدن وحشت دارند. آنها از آزمایش کردن و بد بودن در کاری واقعاً وحشت دارند. کمال‌گرایی مثل یک بیماری لعنتی است و در چنین شرایطی می‌بینید که جان بدون ترس پیش می‌رود، خوش می‌گذراند و این کار را بدون هیچ پیامد یا مجازاتی انجام می‌دهد.

رینولدز که تی‌شرتی با طرح برگ افرای کانادایی به تن داشت، همراه کالین هنکس کارگردان فیلم، که پدرش تام هنکس با کندی در فیلم «شلپ شلوپ» همکاری کرده بود و همچنین ۲ فرزند کندی، جنیفر و کریستوفر، روی صحنه حاضر شدند. هنکس گفت قبل از این که کندی را روی پرده سینما ببیند، او را دیده بود و همین موجب شد که کار برایش کمی سخت باشد تا این که در نهایت «توپ‌های فضایی» مل بروکس را به عنوان نقطه‌ اوج فیلم انتخاب کرد. بروکس در کنار بیل موری، مکالی کالکین و دن آیکروید از جمله چهره‌های سرشناسی هستند که در این مستند حضور دارند.

در مراسم دیشب مارک کارنی نخست وزیر کانادا هم حضوری غافلگیرکننده داشت و در سخنانش به بن‌بست تعرفه‌ای مداوم ترامپ اشاره کرد و گفت که کندی وقتی به آن نقطه رسید که توسط یک قلدر به شدت تحت فشار قرار گرفت و در مقابل او ایستاد، در بهترین حالت خود قرار گرفت.

کارنی ادامه داد: یک کانادایی را خیلی تحت فشار قرار نده. که باعث خنده حضار شد.

در همین مراسم هنکس از رینولدز پرسید آیا نکته خاصی هست که بخواهد با حضار در میان بگذارد و رینولدز با گفتن این که «من به مارک کارنی رأی دادم!» مخالفت خود را با قلدری‌های ترامپ عیان کرد.