به گزارش خبرگزاری مهر، ترافیک در مسیر جنوب به شمال جاده چالوس در محدوده بیلقان و حدفاصل شهرستانک تا نساء و مسیر شمال به جنوب حدفاصل پل زنگوله تا تونل کندوان سنگین گزارش شده است.‌

طبق اعلام مرکز مدیریت راه‌های کشور ترافیک در مسیر جنوب به شمال محور هراز محدوده سه راهی چلاو نیز سنگین گزارش شده است.

همچنین تردد از آزادراه تهران – شمال (قطعه ۲) (حدفاصل شهرستانک تا انتهای آزادراه (پل زنگوله) تا ساعت هشت روز شنبه ۱۵ شهریورماه ممنوع است.

تردد در محورهای هراز (شمال به جنوب)، فیروزکوه، تهران – بومهن، آزادراه تهران – پردیس، آزادراه تهران – شمال (قطعه ۱) و آزادراه قزوین - رشت مسیر (رفت و برگشت) روان است.

محورهای شمالی فاقد هرگونه مداخلات جوی هستند.