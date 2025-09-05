به گزارش خبرگزاری مهر، در مراسمی با حضور معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی اداره کل محیط‌زیست لرستان، فرمانده یگان حفاظت محیط‌زیست استان، رؤسای ادارات ستادی و جمعی از کارکنان و محیط‌بانان، مسئول منطقه حفاظت شده «سفیدکوه» خرم‌آباد معرفی شد.

در این مراسم محمدحسین سپهوند معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی اداره کل حفاظت محیط‌زیست لرستان، از زحمات و تلاش‌های ارزشمند مسئول قبلی این منطقه به‌عنوان همکاری پرتلاش، فعال و دغدغه‌مند تقدیر و از مسئول جدید خواستار تداوم و گسترش فعالیت‌ها با استفاده از تمام ظرفیت‌های و پتانسیل‌های موجود شد.

در این مراسم، طی حکمی از سوی «کامران فرمان پور» مدیرکل حفاظت محیط‌زیست لرستان، «افشار کاوه» به‌عنوان مسئول جدید منطقه حفاظت شده «سفیدکوه» خرم‌آباد معرفی و از زحمات «چنگیز نیازی» مسئول قبلی این منطقه با اهدا لوح تقدیر به عمل آمد.