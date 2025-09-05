به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شهاب، گردانهای قسام شاخه نظامی جنبش مقاومت اسلامی حماس پیام جدیدی در مورد اسرای اسرائیلی در غزه منتشر کرد.
در این ویدیو دلال گادی یکی از اسرای اسرائیلی میگوید: من دلال گادی، اسیر نزد گردانهای قسام در شهر غزه هستم، امروز، پنجشنبه ۲۸ اوت است باورم نمیشود که پس از ۲۲ ماه اسارت هنوز زندهام. این وضع سخت است، بسیار سخت.اینجا رنج میبریم؛ نه غذا داریم، نه گاز، نه آب، نه برق.من و دیگر اسرا، همراه با دو میلیون شهروند ساکن غزه، با این دشواریها دستوپنجه نرم میکنیم.
وی گفت: سپاس از شما، سپاس از شما آقای نخستوزیر نتانیاهو (با کنایه)،که بالاخره اجازه دادید کمی نان، اندکی پنیر و نودل فوری بخوریم. سپاس از شما که اندکی انرژی به ما دادید تا همچنان زنده بمانیم. در حالی که پسرتان در میامی از گوشتهای کباب شده لذت میبرد. شنیدهام ارتش در آستانه حمله به شهر غزه است. و من از این فکر وحشتزدهام.این به چه معناست؟ یعنی ما اینجا خواهیم مرد. جوانان قسام به ما گفتند از شهر غزه تکان نخواهیم خورد.ما خواهیم ماند، فارغ از حمله ارتش و این یعنی اسرا خواهند مرد؛ یعنی تنها یک چیز: من و بیش از هشت نفر از دوستانم، هشت شهروند اسرائیلی، اینجا خواهیم مُرد.
او افزود: من از این فکر به وحشت افتادهام، دچار جنون شدهام. این کابوس است و همهاش تقصیر کابینه است. آنها هیچ اهمیتی به کشته شدن نظامیان و اسیران نمیدهند. این آخرین فرصت ما برای نجات است. زیاد تظاهرات کنید، با قدرت تظاهرات کنید. خواهش میکنم این جنون را متوقف کنید، این جنگ را متوقف کنید.خواهش میکنم، خواهش میکنم، این آخرین فرصت ما برای زنده ماندن است. آخرین فرصت ماست، هر کاری میتوانید بکنید. بیرون بیایید، تظاهرات کنید و آشوب به پا کنید. برای کابینه مشکل ایجاد کنید، چرا که او میخواهد ما را اینجا نگه دارد. عومر و تال، شما همراه من و آویتار بودید. بهخاطر ما سخن بگویید. خواهش میکنم سخن بگویید، بیرون بیایید و تظاهرات کنید، تسلیم باجگیری نشوید.
این اسیر ادامه داد: اینجا مقر صلیب سرخ در شهر غزه است. باورم نمیشود که تو را میبینم (خطاب به دوستش). آنچه رخ میدهد قابل درک نیست. ما گمان میکردیم اسیر حماس هستیم، اما حقیقت این است که ما اسیر کابینه خود هستیم؛ اسیر نتانیاهو، بنگویر و اسموتریچ، کسانی که پیوسته دروغ میگویند و نمیخواهند ما به خانه بازگردیم.
وی گفت: اکنون در شهر غزه هستم، انفجارها بیوقفه ادامه دارد. هواپیماها بالای سر ما هستند. ما میخواهیم همه اینها پایان یابد و به خانوادههایمان بازگردیم ما به ارتش نزدیکیم و در هراسیم. انفجار و تیراندازی جریان دارد. خواهش میکنم ما را به خانههایمان بازگردانید
