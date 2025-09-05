مرگ حداقل ۱۵ نفر در تصادف اتوبوس در سریلانکا

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از شینهوا، پلیس روز جمعه اعلام کرد: حداقل ۱۵ نفر در اثر تصادف اتوبوس که پنجشنبه شب در امتداد جاده الا-ولاوایا در استان اووا سریلانکا رخ داد، جان خود را از دست داده‌اند.

به گفته پلیس، حدود ۱۶ نفر زخمی و در بیمارستان بستری شده‌اند. سخنگوی بیمارستان محلی گفت که حال برخی از آنها وخیم است.

پلیس اعلام کرد: این تصادف زمانی رخ داد که یک اتوبوس حامل گروهی از کارمندان شهرداری که از یک سفر تفریحی بازمی‌گشتند، از جاده منحرف شد و به دره‌ای به عمق چند صد متر سقوط کرد.

پلیس اعلام کرد: با توجه به ناهمواری زمین، تلاش‌های امداد و نجات شامل پلیس، ارتش، نیروی هوایی، آتش‌نشانی و ساکنان محلی بود و افزود که عملیات تا حدود ساعت ۴ صبح جمعه به وقت محلی ادامه داشت.