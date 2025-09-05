پویش «به عشق محمد (ص) می بخشم» در البرز آغاز به کار کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد باقر مقدسی اظهار کرد: ستاد دیه این استان به مناسبت هفته وحدت و سالروز میلاد با سعادت حضرت رسول اکرم (ص)، پویش مردمی تحت عنوان «نذر آزادی» را به منظور آزادی زندانیان جرائم غیرعمد اجرا کرده است تا مردم نوعدوست این استان دراین امر خیر سهیم شوند.

وی اضافه کرد. این پویش با هدف آزادی و نجات زندانیان جرائم غیرعمد از محنت زندان، فرصتی است که با همراهی همه اقشار مردم استان البرز و ستاد مردمی دیه استان اجرا می‌شود.

مقدسی با اشاره به اینکه این زندانیان غالباً بدهکار مالی و مهریه هستند، افزود: هر فردی با هر مبلغی می‌تواند در ثواب این طرح مشارکت کند و سهیم باشند.

وی یادآورشد: با هماهنگی ستاد مردمی دیه کشور، برنامه‌ریزی جامعی برای آزادی حدود پنج هزار و ۶۰۰ زندانی در سراسر کشور تا پایان ماه ربیع‌الاول انجام شده که استان البرز نیز در این زمینه تعهد خود را برای دستیابی به سهم قابل توجهی از این آزادی‌ها اعلام کرده و اقدامات عملیاتی را آغاز کرده است.

وی با بیان اینکه متولی آزادی زندانیان جرائم غیرعمد ستاد دیه است، گفت: انتظار می‌رود نیکوکاران این ستاد را حمایت کنند تا بتوان با مبالغ جمع آوری شده تعداد بیشتری از زندانیان استان آزاد شوند.

مدیر ستاد دیه البرز افزود: اکنون بیش از ۵۰۰ زندانی با جرائم غیرعمد در انتظار آزادی هستند و درپویش ماه محرم و صفر که باعنوان به عشق حسین (ع) می بخشم ۷۲ زندانی آزاد شدند.

مقدسی اضافه کرد: هموطنان می‌توانند مبالغ خود را به شماره حساب ۰۱۲۵۲۵۲۵۲۵۰۰۲ نزد بانک ملی ایران به نام ستاد مردمی دیه استان البرز واریز یا جهت کسب اطلاعات بیشتر به دفتر این ستاد واقع در کرج، مهرویلا، انتهای بلوار انوشیروان شرقی بعد از ساختمان نظام مهندسی مراجعه یا با شماره‌های ۰۲۶۳۲۷۲۲۳۱۹ - ۰۲۶۳۲۷۲۲۳۱۶ تماس حاصل نمایند.

وی تأکید کرد: بزرگداشت میلاد پیامبر اکرم (ص) تنها به برگزاری مراسم و سخنرانی محدود نمی‌شود بلکه باید در عمل، رفتار و اخلاق ما منعکس شود که یکی از بهترین اعمال نزد خداوند، بخشش و آزاد کردن یک انسان از زندان است. امیدواریم با همراهی مردم متدین و خیرین استان، سهم چشمگیری در آزادی زندانیان داشته باشیم و این ماه را به ماه عفو، بخشش و وحدت تبدیل کنیم.

مدیرستاد دیه البرز گفت: ستاد دیه تنها نهاد مردمی است که عهده‌دار آزادی زندانیان جرائم غیرعمد در کشور است و امیدواریم با کمک خیرین بتوانیم شمار زیادی از زندانیان جرایم غیرعمد را به آغوش خانواده‌های خود بازگردانیم.